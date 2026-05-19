مدرب الزمالك السابق ينتقد معتمد جمال ويشيد بمحمد شحاتة

أكد أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك السابق ، إن محمد شحاتة لاعب وسط الفارس الأبيض، يسعى للمساهمة فى صنع تاريخ للقلعة البيضاء.

وأضاف عبدالرؤوف فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس: "محمد شحاتة عنده إصرار كبير أن يعمل حاجة للزمالك".



وتطرق عبدالرؤوف للحديث عن تصريحات معتمد جمال، حيث أعلن رفضه التام لها، خاصة فيما يتعلق بقرار اللاعبين بالتراجع للخلف أمام اتحاد العاصمة.

وأكد عبد الرؤوف على أهمية بطولة الكونفدرالية بالنسبة للزمالك، قائلًا: «الكونفدرالية كانت مهمة جدًا للزمالك للخروج من النفق المظلم».

واختتم عبدالرؤوف تصريحاته بدعوة اللاعبين للقتال فى المباريات المقبلة، حيث قال: «يجب أن يقاتل لاعبى الزمالك فى مباراة سيراميكا».