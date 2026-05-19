رضا سليم خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد

استقر النادي الأهلي على تسويق رضا سليم لاعب الفريق المعار للجيش الملكي المغربي نهاية الموسم الحالي بعد نهاية فترة الإعارة.

وتألق رضا سليم مع الجيش الملكي ونجح في الوصول لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن بسبب عدد اللاعبين في نفس مركزه يفضل الأهلي رحيله.

ويتواجد في مركز الجناح حاليا تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وحسين الشحات وطاهر محمد وعمر سيد معوض، بجانب احتمالات تقريب محمد عبد الله من العودة للأهلي.

الأهلي يستعد لختام الدوري

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي، مساء غدا الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.