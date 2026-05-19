رسالة قوية من فرج عامر لإدارة الأهلي بشأن التعاقدات الجديدة

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق النادي الأهلي بتغيير استراتيجية التعاقدات خلال الفترة المقبلة، والتركيز على اللاعبين المصريين مزدوجي الجنسية والمحترفين في أوروبا، مؤكدًا أنهم أكثر التزامًا وفهمًا لمعنى الاحتراف الكروي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أتمنى أن الأهلي يغيّر استراتيجيته، ويبتعد عن اللاعبين المعلمين اللي بيلعبوا بالشوكة والسكين، ويركز على المصريين مزدوجي الجنسية الذين يلعبون في أوروبا، لأنهم أكثر التزامًا وأكثر فهمًا لمعنى الاحتراف الكروي، واتعلموا المعنى الحقيقي للاحتراف والجدية، وكمان سنهم صغير”.

وأشار رئيس سموحة السابق إلى عدد من اللاعبين الذين يرى أنهم يستحقون المتابعة، قائلاً: “زي رضوان حمزاوي لاعب نادي إكسير الفرنسي، طويل وقوي البنيان وبيعلب صانع لعب ممتاز، وأيضًا اللاعبين الفلسطينيين الذين يلعبون في أوروبا، خاصة السويد، والذين يمكن قيدهم كلاعبين مصريين، زي أسد الحملاوي، لاعب صغير وهداف”.

وتحدث عن المدافع المصري عمر فايد، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات كبيرة ومستقبلًا واعدًا، حيث قال: “طبعًا في لاعب مصري هو عمر فايد، وكان في المقاولون العرب واحترف في تركيا، لكنه مدافع ممتاز وهيكون له شأن كبير في عالم كرة القدم، وأتمنى أن ينجح الأهلي في ضمه”.

واختتم فرج عامر تصريحاته بالتأكيد على أهمية عودة الانضباط داخل الفريق، قائلاً: “أتمنى أن يعود الانضباط لغرفة ملابس الأهلي، لأن النادي عنده فرص حقيقية يبني فريق قوي جدًا ويحقق أحلام جماهيره، وهذا هو الطريق الذي يسير فيه الأهلي، وأتمنى ذلك”.