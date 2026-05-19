من سيواجه من؟.. الحضري وأساطير القارة يشعلون أجواء قرعة أمم إفريقيا 2027

تتجه أنظار الجماهير الإفريقية نحو مراسم سحب قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2027، والتي يستضيفها الاتحاد المصري لكرة القدم، في حدث كروي مرتقب يشهد حضور مجموعة من أبرز أساطير الكرة الإفريقية الذين تركوا بصمات خالدة في تاريخ اللعبة بالقارة السمراء.

نجوم إفريقيا يشعلون قرعة الكان

ويشهد حفل القرعة مشاركة أربعة من نجوم وأساطير إفريقيا، يتقدمهم الحارس التاريخي للمنتخب المصري عصام الحضري إلى جانب قائد دفاع منتخب نيجيريا ويليام تروست-إيكونغ والنجم الإيفواري المخضرم ماكس آلان غراديل بالإضافة إلى الهداف الكونغولي تريسور مبوتو وسط ترقب كبير لمواجهات قوية ومثيرة في مشوار التأهل للبطولة القارية.

وتحمل النسخة المقبلة من البطولة شعار "باموجا كاف" (Pamoja CAF) في إشارة إلى الاستضافة المشتركة التاريخية بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وتعني كلمة "باموجا" باللغة السواحيلية "معا" في رسالة تعكس روح الوحدة والتعاون بين دول شرق إفريقيا الثلاث المستضيفة للبطولة.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 لتصبح هذه النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي تقام بمنطقة شرق إفريقيا.

منافسة قوية بين 48 منتخب

وتشهد التصفيات منافسة قوية بين 48 منتخبا من أجل حجز بطاقات التأهل إلى النهائيات بينما تتأهل الدول المستضيفة الثلاث تلقائيا مع استمرار مشاركتها في التصفيات للحفاظ على الجاهزية الفنية وخوض مباريات تنافسية قبل انطلاق البطولة.

وفي إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث القاري، تواصل لجنة ملف "باموجا" العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال إنشاء وتحديث عدد من الملاعب الكبرى أبرزها ملعب تالانتا الرياضي في كينيا وملعب سامية صولحو حسن في تنزانيا إلى جانب أعمال التجديد الشاملة لملعب مانديلا الوطني في أوغندا استعدادا لاستضافة واحدة من أقوى نسخ البطولة الإفريقية.