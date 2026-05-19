رئيس مصر للطيران: لا أزمات تشغيلية حاليًا.. وقودنا مؤمن وجدول الصيف مزدحم

أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن مصر كان لديها إصرار كبير على استضافة مؤتمر ومعرض "الإياتا" لخدمات المناولة الأرضية بالقاهرة في موعده المحدد سلفاً، رغم الأحداث الساخنة والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشدداً على جاهزية مصر والشركة الوطنية لاستضافة أي حدث عالمي يخص قطاع الطيران المدني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات المناولة الأرضية العالمي “IGHC 2026” المنعقد بالقاهرة، وسط حضور بارز لقادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ورؤساء شركات الطيران العالمية.

ثورة رقمية وتلبية كافة الاحتياجات

وأعلن الطيار أحمد عادل عن بدء تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي داخل "مصر للطيران"، بهدف الارتقاء بجودة المنتج والخدمات المقدمة للمسافرين والسائحين، بما يواكب مستويات الشركات العالمية. وأوضح أن مجلس إدارة القابضة يناقش دورياً الاحتياجات الفنية واللوجستية للشركات التابعة، ويوافق فوراً على كافة المتطلبات التي تضمن تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لرواد الشبكة.

تأمين الوقود ومواعيد خطوط أمريكا

وفي رسالة طمأنة حاسمة بشأن ما يثار حول إلغاء بعض الرحلات الجوية عالمياً، أكد، عادل: "ليس لدينا أي أزمات في مصر.. وقودنا مؤمن بفضل الله"، كاشفاً عن توقعات بزيادة قياسية في عدد رحلات الشركة الوطنية خلال موسم الصيف الحالي.

وأضاف رئيس مصر للطيران، أن السبت المقبل سيشهد انطلاق أولى الرحلات المباشرة إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تليها وجهة شيكاغو، ثم عدد من العواصم الأوروبية الجديدة، وذلك بالتزامن مع توالي استلام الطائرات الحديثة للانضمام للأسطول، مؤكداً: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

وحول ما يثار عن زيادة أسعار التذاكر، حسم رئيس مصر للطيران الأمر، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالنفقات التشغيلية خلال الفترة الحالية ، التي تبدو مرتفعة بشكل كبير على شركات الطيران، بسبب الأحداث التي تشهدها صناعة الطيران بالمنطقة بشكل خاص وعالميًا بشكل عام من ارتفاع أسعار الوقود وغيرها من الامدادات. مؤكدًا أن الأمر هو مرحلة استثنائية ولكن ليس هناك تنبؤ متى ستنتهي هذه المرحلة.