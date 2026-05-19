الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه

أعلنت وزارة الصحة والسكان إحلال وتجديد 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيًا في المستشفيات بمحافظات القليوبية والقاهرة ودمياط والدقهلية وأسيوط ومطروح، مع تطوير وتجهيز 15 محطة معالجة مياه في 8 محافظات، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة حياة مرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم افتتاح وتطوير 13 وحدة غسيل كلوي جديدة في 6 محافظات هي أسيوط والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ والغربية والبحيرة، مشيرًا إلى إجراء 3049 جلسة غسيل كلوي فائق النفاذية (HDF) خلال الفترة نفسها، في نقلة نوعية لجودة الخدمة المقدمة للحالات الحرجة.

تفعيل بروتوكول الرعاية النفسية

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون العلاجي، إلى تفعيل المرحلة الرابعة من بروتوكول فحص قاع العين لمرضى الغسيل الكلوي في 21 محافظة، حيث تم فحص 11688 مريضًا للكشف المبكر عن المضاعفات، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول الرعاية النفسية في 14 محافظة استفاد منه 5100 مريض.

وأضاف أنه تم تفعيل مؤشر رصد العدوى البكتيرية بوحدات الغسيل الكلوي، فيما سجلت منظومة ميكنة الغسيل الكلوي إجمالي 1795386 جلسة عبر 782 مركزًا حكوميًا وخاصًا وأهليًا، مما يعزز دقة التقارير واتخاذ القرارات العلاجية المبنية على البيانات.

وتابع الدكتور بيتر أن الجهود شملت استمرار البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكلى بنظام التعليم عن بعد، إلى جانب تنظيم فعاليات توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للكلى في عدة محافظات لتقديم الدعم المعنوي والتثقيف الصحي للمرضى وذويهم.

وتؤكد الوزارة التزامها بتحديث كافة وحدات الكلى على مستوى الجمهورية، ودمج أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، مع استمرار المتابعة الميدانية من خلال زيارات شملت 257 وحدة غسيل كلوي خلال الربع الأول، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.