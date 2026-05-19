ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة؟

تُعد من الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث تحتوي على مجموعة من الفيتامينات و المعادن والمركبات النباتية التي تعزز الصحة العامة بطرق متعددة.
لذا نقدم لك اهمية تناول الفراولة للصغار و الكبار وفقا لموقع ديلى ميديكال.
فوائد الفراولة..
1-تعزيز صحة الدماغ:
تساعد المركبات النباتية الموجودة في الفراولة على الحفاظ على حدة الذهن مع التقدم في العمر.
2-تقوية الجهاز المناعي:
تحتوي على مضادات أكسدة، مثل فيتامين C، تدعم مناعة الجسم وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض عند التعرض للعدوى.
3-تقليل الالتهابات:
تساهم في خفض الالتهابات داخل الجسم، مما يدعم الصحة العامة ويقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.
4-تنظيم مستوى السكر في الدم:
قد تساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر، وهو أمر مهم خاصة لمرضى السكري.
5-الوقاية من الأمراض المزمنة:
تدعم صحة القلب وتساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، والسرطان، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكري.