ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة؟

تُعد من الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، حيث تحتوي على مجموعة من الفيتامينات و المعادن والمركبات النباتية التي تعزز الصحة العامة بطرق متعددة.

لذا نقدم لك اهمية تناول الفراولة للصغار و الكبار وفقا لموقع ديلى ميديكال.

فوائد الفراولة..





1-تعزيز صحة الدماغ:

تساعد المركبات النباتية الموجودة في الفراولة على الحفاظ على حدة الذهن مع التقدم في العمر.



2-تقوية الجهاز المناعي:

تحتوي على مضادات أكسدة، مثل فيتامين C، تدعم مناعة الجسم وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض عند التعرض للعدوى.



3-تقليل الالتهابات:

تساهم في خفض الالتهابات داخل الجسم، مما يدعم الصحة العامة ويقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.



4-تنظيم مستوى السكر في الدم:

قد تساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر، وهو أمر مهم خاصة لمرضى السكري.



5-الوقاية من الأمراض المزمنة:

تدعم صحة القلب وتساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول، والسرطان، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسكري.