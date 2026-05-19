أوهمهم بشهادات تمكنهم من العمل بكبرى الشركات.. القبض على صاحب كيان تعليمي بدون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه ، وأمكن ضبط مالك الكيان ، وبحوزته (عدد من الشهادات والإستمارات الخاصة بالكيان) .. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.