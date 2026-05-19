الداخلية تكشف حقيقة قيام شخص وبعض أفراد أسرته بالتعدي على مواطن ووالده في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص وبعض أفراد أسرته بإستغلال سلطة وظيفتهم بالتعدى عليه ووالده أثناء تأديه عمله بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بوجود خلافات زوجية بين شقيقة القائم على النشر وزوجها (مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية) ، حدثت على إثرها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين والد القائم على النشر ووالدى زوج شقيقته تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم بكدمات متفرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبين عدم قيام المشكو فى حقه زوج شقيقة القائم على النشر وشقيقه بإستغلال وظيفتهما والتعدى على والد القائم على النشر أثناء تأدية عمله وبمواجهة القائم على النشر (طالب –مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية) أقر بإدعائه الكاذب نكاية فى المشكو فى حقهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.