في الخلاط.. طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية

قدمت الشيف حبيبة ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط.

المكونات:

2 موزة ناضجة

2 بيضة

1/4 كوب عسل أو سكر بني

1/4 كوب زيت خفيف أو زبدة مذابة

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة فانيليا

1/4 كوب جوز مجروش

الطريقة:

1. ضعي الموز والبيض والعسل والزيت في الخلاط.

2. أضيفي الدقيق والقرفة والبيكنج باودر والفانيليا ثم اخلطي حتى يتجانس الخليط.

3. قلبي الجوز مع الخليط واسكبيه في قالب مدهون.

4. زيني الوجه بالجوز والموز ثم اخبزيها على 180 درجة حوالي 35–40 دقيقة