بأقل التكاليف.. طريقة عمل البسطرمة في البيت بطعم المحلات

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل البسطرمة في المنزل بمكونات بسيطة وطعم يشبه الجاهزة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات المصنعة، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة مع التحكم في التوابل ودرجة الملوحة.

وتعتمد البسطرمة المنزلية على قطعة لحم متماسكة يتم حفظها بالملح ثم تجفيفها جيدًا قبل تغطيتها بخليط الحلبة والثوم والبهارات، وهي الخطوة التي تمنحها الطعم والرائحة المميزة.

مكونات عمل البسطرمة

كيلو لحم وش فخدة أو فلتو

ملح خشن

فلفل أسود وبابريكا

حلبة مطحونة

ثوم مهروس

شطة حسب الرغبة

طريقة التحضير

يتم تغطية اللحم بالملح والتوابل وتركه عدة أيام داخل الثلاجة مع التخلص من السوائل أولًا بأول، ثم يُغسل ويُجفف جيدًا قبل تعليقه في مكان جيد التهوية، وبعدها يُدهن بخليط الحلبة والثوم ويُترك حتى يجف تمامًا.

وينصح خبراء الطهي بضرورة التأكد من جفاف اللحم جيدًا أثناء التحضير لتجنب فساد البسطرمة، مع حفظها داخل الثلاجة بعد التقطيع للحفاظ على الطعم والجودة لأطول فترة ممكنة.