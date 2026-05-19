الترند جنن الناس.. مدحت شلبي يعلق على أزمة الصعايدة مع فيلم أسد

علق الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي مؤخرًا على الجدل المثار حول واقعة منع شاب صعيدي من دخول العرض الخاص لفيلم «أسد» بطولة الفنان محمد رمضان، بسبب ارتدائه الجلباب، والتي أثارت حالة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ووصف شلبي الواقعة عبر حسابه على موقع فيسبوك بأنها «حركات أونطة»، معتبرًا أن بعض هذه المواقف قد يتم افتعالها من الأساس بهدف إثارة الجدل وصناعة التريند، مؤكدًا أن ما يُنشر أحيانًا على السوشيال ميديا لا يعكس دائمًا الحقيقة الكاملة.

وأضاف شلبي، في تصريحات تلفزيونية، أن «التريند جنّن الناس» وأصبح دافعًا لدى البعض لافتعال أزمات أو لقطات مثيرة للجدل من أجل تحقيق انتشار واسع وتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا شلبي إلى ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الوقائع، وعدم الانسياق وراءها أو تضخيمها دون التحقق من حقيقتها، مؤكدًا أهمية تجاوز هذه التصرفات التي وصفها بأنها لا تخدم المجتمع ولا تقدم محتوى حقيقيًا مفيدًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الانشغال المستمر بصناعة الجدل والتريندات قد يؤدي إلى تشويه الحقائق وإثارة البلبلة، مطالبًا بتركيز الاهتمام على المحتوى الجاد والهادف.