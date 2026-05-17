الحاج خربيش صاحب واقعة الجلابية: كان نفسي أحضر أول فيلم سينما في حياتي ومش مسامحهم

قال الحاج خربيش صاحب واقعة الجلابية، أنه من أبرز المتابعين للفنان محمد رمضان، ويشاهد كافة أعماله الفنية سواء الدرامية أو السينمائية.



وأضاف خربيش في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم هنا القاهرة، المذاع عبر قناة مودرن mti تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، طلبت من المطعمي ابن عمي يوديني السينما أشوفه فيلم أسد، ووافق وأخدني على الفندق ووقوفنا على الباب ومنعوا دخولنا.

وتابع صاحب واقعة المنع من دخول السينما بسبب ارتدائه الجلابية: قالولي ممنوع دخول أبو جلابية واحنا كنا 3 لابسين جلاليب، وأخدنا بعضنا ومشينا على البيت وصورنا الفيديو اللي انتشر، كان نفسي أحضر أول فيلم سينما في حياتي ومش مسامحهم.

من جانبه قال محمد المطعني صاحب واقعة الجلابية: فرد الأمن اللي رفض دخولنا السينما كان عارفني، وأنا طول عمري بلبس جلابية وملبستش البدلة غير كام مرة في حياتي، دخلت سينمات من أيام عمارة يعقوبيان وعمر ما حد منعني

وأضاف المطعني: آخر مرة روحت لمحمد رمضان سينما كان فيلم الألماني، ومحمد رمضان هينزل من السعودية مخصوص عشان يحضر معانا الفيلم.