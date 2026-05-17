نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت اليوم ارتفاعًا كبيرًا وحادًا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، مشيرًا إلى أن اليوم (الأحد) وغدًا (الإثنين) هما ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليًا، حيث سجلت العظمى نحو 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

طقس الإثنين شديد الحرارة مع تراجع محدود

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن طقس يوم الإثنين سيكون شديد الحرارة أيضًا، مع تراجع محدود في درجات الحرارة بنحو درجتين فقط، لتسجل القاهرة 38 درجة مئوية، مع استمرار الارتفاعات الشديدة لتصل إلى 45 درجة على محافظات الصعيد.

انكسار الموجة بداية من الأربعاء

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن يوم الثلاثاء ستنخفض العظمى إلى 36 درجة مئوية، لتصبح أقل من بداية الأسبوع، على أن يبدأ انكسار الموجة الحارة تدريجيًا اعتبارًا من يوم الأربعاء، مع انخفاض تدريجي ومتواصل في درجات الحرارة، لنعود إلى الأجواء الربيعية المعتادة بنهاية الأسبوع، مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة لتصل إلى 30 درجة مئوية، وهي الأجواء الطبيعية لفصل الربيع.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشار الدكتور محمود القياتي إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الكبرى، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وظهور أتربة عالقة في سماء بعض المحافظات، وكذلك في سماء القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما يستدعي توخي الحذر من قبل المواطنين ومرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

تغير في الكتل الهوائية يوم الأربعاء

وشدد محمود القياتي على أن يوم الأربعاء سيشهد تغيرًا واضحًا في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد، مع تحسن تدريجي وملحوظ في الأحوال الجوية، وانكسار الموجة الحارة التي استمرت لعدة أيام، مؤكدًا على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لتفادي حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مع التواجد في أماكن جيدة التهوية، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والإكثار من شرب المياه والسوائل.

التغيرات المناخية تزيد من حدة الظواهر الجوية

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن التغيرات المناخية العالمية أصبحت تزيد من حدة وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة (مثل موجات الحرارة الشديدة، والعواصف الترابية، والأمطار الغزيرة)، ولا يمكن إنكار تأثيرها المباشر على الحالة العامة للطقس في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع عن كثب كل التطورات وتُصدر تحديثاتها أولاً بأول.

طقس غدًا الإثنين

في سياق منفصل، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 18 مايو 2026 استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، ثم يصبح شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع طقس حار نسبيًا على السواحل الشمالية، ويميل الطقس إلى الاعتدال خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الإثنين

أتربة عالقة نهارًا: تتكون أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

نشاط رياح مساءً: تنشط الرياح مساءً بسرعات تتراوح من 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة: توجد فرص ضعيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

سحب منخفضة ورذاذ: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 18 مايو 2026

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على النحو التالي:

· القاهرة: العظمى 38 درجة – الصغرى 23 درجة

· الإسكندرية: العظمى 28 درجة – الصغرى 20 درجة

· مطروح: العظمى 26 درجة – الصغرى 19 درجة

· سوهاج: العظمى 44 درجة – الصغرى 27 درجة

· قنا: العظمى 44 درجة – الصغرى 26 درجة

· أسوان: العظمى 46 درجة – الصغرى 30 درجة