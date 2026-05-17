استخراج توكيل رسمي أونلاين 2026 بخطوات سهلة دون زحام

استخراج توكيل رسمي أونلاين 2026 بخطوات سهلة .. شهدت خدمات الشهر العقاري 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث خلال الفترة الآتية، بالتزامن مع استمرار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى التكدس داخل المكاتب أو الانتظار لفترات طويلة، خاصةً في الخدمات المرتبطة بحجز المواعيد واستخراج التوكيلات الرسمية إلكترونيًا.

يأتي استخراج التوكيل الرسمي في مقدمة الخدمات الأكثر استخداما داخل مكاتب الشهر العقاري، نظرًا إلى اعتماد المواطنين عليه في كثيرٍ من المعاملات اليومية المهمة، سواء المتعلقة بعمليات البيع والشراء أو القضايا القانونية أو إدارة الممتلكات والسيارات، بالإضافة إلى المعاملات البنكية والإجراءات الإدارية المختلفة.

أتاحت وزارة العدل للمواطنين إمكانية حجز موعد مسبق داخل مكاتب الشهر العقاري عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، في خطوة تستهدف تقليل الزحام داخل الفروع وتنظيم سير العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية خلال عام 2026.

تبدأ خطوات حجز موعد الشهر العقاري إلكترونيا بالدخول إلى الموقع الرسمي لخدمات الشهر العقاري ، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للمستخدم، وبعدها يتم اختيار خدمة «حجز موعد»، ثم تحديد نوع الخدمة المطلوبة واختيار أقرب مكتب شهر عقاري مناسب للمواطن، يلي ذلك تحديد اليوم والتوقيت المناسبين، ثم تأكيد الحجز والاحتفاظ ببيانات الموعد لاستخدامها عند التوجه إلى المكتب المحدد .

طريقة استخراج توكيل رسمي من الشهر العقاري

يمكن للمواطن استخراج توكيل رسمي بسهولة بعد الانتهاء من الحجز الإلكتروني المسبق، ثم التوجه إلى مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد مصطحبا المستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات بسرعة ودون تأخير.

وتبدأ خطوات استخراج التوكيل الرسمي بحجز موعد إلكترونيًا مسبقًا، ثم التوجه إلى مكتب الشهر العقاري في الموعد المحدد، مع تقديم بطاقة الرقم القومي السارية، وبعدها يتم تحديد نوع التوكيل المطلوب وفقا للغرض من الاستخدام، ثم مراجعة البيانات والتوقيع النهائي، يلي ذلك سداد الرسوم المقررة، وأخيًا تسلّم التوكيل الرسمي فور الانتهاء من الإجراءات.

اقبال علي سجلات الشهر العقاري

أنواع التوكيلات الرسمية المتاحة في الشهر العقاري

يوفر الشهر العقاري عددًا من أنواع التوكيلات الرسمية التي يحتاج إليها المواطنون بشكل مستمر في مختلف المعاملات اليومية، ومن أبرزها التوكيل العام الرسمي، وتوكيل البيع والشراء، وتوكيل إدارة السيارة، بالإضافة إلى توكيل القضايا للمحامين، والتوكيل البنكي، وكذلك التوكيل الخاص بالإدارة.

ويختلف كل نوع من أنواع التوكيلات وفقًا لطبيعة الاستخدام والصلاحيات التي يمنحها الموكل إلى الشخص الموكل إليه، لذلك ينصح المواطنون بمراجعة نوع التوكيل المطلوب بدقة قبل استخراج المستند الرسمي لتجنب الحاجة إلى تعديل البيانات لاحقا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج توكيل رسمي 2026

تشمل المستندات الأساسية المطلوبة لاستخراج توكيل رسمي من الشهر العقاري تقديم بطاقة رقم قومي سارية، إلى جانب بيانات الشخص الموكل إليه بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية مطلوبة بحسب نوع التوكيل المطلوب وطبيعة المعاملة التي سيتم استخدامها فيها.

وتسهم منظومة الحجز الإلكتروني الجديدة في تسريع إنهاء الخدمات داخل مكاتب الشهر العقاري، حيث تساعد على تقليل أوقات الانتظار وتنظيم أعداد المترددين على الفروع المختلفة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الحالية.

انتظام العمل بالشهر العقاري

ويفضل الاحتفاظ بنسخة من بيانات الحجز الإلكتروني قبل التوجّه إلى مكتب الشهر العقاري، مع التأكد من صلاحية بطاقة الرقم القومي وتجهيز جميع الأوراق المطلوبة مسبقًا، لتسهيل إنهاء إجراءات استخراج التوكيل الرسمي من دون أي معوقات أو تأخير داخل المكتب.

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
الشرقية
منى العمدة
الحسن عادل
