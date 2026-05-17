تسجيل الشقق في الشهر العقاري 2026.. الإجراءات والرسوم

شهد ملف تسجيل العقارات تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما أدخلت الدولة تعديلات واسعة على قانون الشهر العقاري، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين.

لم تقتصر التعديلات الجديدة فقط على تقليل المستندات المطلوبة، بل شملت أيضًا الاعتماد على الخدمات الرقمية وتقليص مدة إنهاء الطلبات، بما يسهم في حماية الملكية العقارية وتنظيم السوق العقارية بصورة أكثر استقرارًا.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز خطوات تسجيل الشقق بالشهر العقاري لعام 2026، والفئات التي يحق لها التسجيل، إلى جانب الرسوم والأوراق المطلوبة.

أولًا.. من يمكنه تسجيل الشقة؟

منح القانون المعدل الحق لعدة فئات في تسجيل الوحدات السكنية، دون الاشتراطات المعقدة التي كانت معمولًا بها سابقًا، وهم:

أصحاب العقود النهائية: يمكن لمن يمتلك عقد بيع نهائي أو عقدًا مسجلًا التقدم مباشرة بطلب التسجيل، باعتباره مالكًا مثبتًا للعقار بصورة قانونية. أصحاب العقود الابتدائية: أتاحت التعديلات الجديدة إمكانية التسجيل لمن يملك عقدًا ابتدائيًا، بشرط إثبات حيازة العقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات بشكل هادئ ومستقر، مع تقديم ما يثبت ذلك مثل فواتير الكهرباء أو المياه أو الغاز. واضعو اليد: يسمح القانون بتسجيل العقارات لواضعي اليد الذين يثبت استمرار حيازتهم للعقار لمدة 15 عامًا بنية التملك، وفقًا للمستندات والأدلة المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية

يحتاج المواطن إلى تجهيز عدد من الأوراق الأساسية قبل بدء إجراءات التسجيل، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الأصل للاطلاع.

عقد البيع الخاص بالشقة سواء كان ابتدائيًا أو نهائيًا.

حكم صحة ونفاذ العقد إن وجد.

بيان رفع مساحي رقمي معتمد.

إيصال مرافق حديث لإثبات الحيازة في بعض الحالات.

شهادة التصرفات العقارية من الشهر العقاري المختص.

الرفع المساحي الرقمي.. ركيزة أساسية في المنظومة الجديدة

من أبرز الخطوات التي أصبحت إلزامية ضمن إجراءات تسجيل الشقق بالشهر العقاري لعام 2026، هي استخراج بيان الرفع المساحي الرقمي، والذي يعتمد على تحديد موقع العقار باستخدام تقنيات حديثة وإحداثيات GPS.

ويتم استخراج هذا البيان من جهات معتمدة، بهدف ضمان دقة بيانات العقار ومنع أي تداخل أو نزاعات مستقبلية تتعلق بالمساحات والحدود.

طرق تقديم طلب التسجيل

أتاحت وزارة العدل أكثر من وسيلة للتقديم، لتسهيل الخدمة على المواطنين وتقليل الزحام داخل المأموريات، وهم:

التقديم الإلكتروني

يمكن للمواطن تسجيل الطلب عبر منصة “مصر الرقمية”، من خلال:

اختيار خدمات الشهر العقاري.

إدخال بيانات العقار.

رفع المستندات إلكترونيًا.

سداد الرسوم أونلاين.

حجز موعد لاستكمال الإجراءات بالمأمورية المختصة.

ويُعد هذا المسار الأسرع والأكثر توفيرًا للوقت، خاصة مع التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية.

التقديم المباشر بالمأمورية

يمكن التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التابعة لمحل العقار، وتقديم الملف الورقي كاملًا، ثم سداد الرسوم والحصول على رقم متابعة للطلب.

ووفقًا للقانون، تلتزم المأمورية بالانتهاء من فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 37 يومًا من تاريخ استكمال المستندات.

رسوم تسجيل الشقق في 2026

حددت الدولة رسومًا ثابتة وفقًا لمساحة الوحدة السكنية، مع وضع سقف محدد للتكلفة، وجاءت الرسوم كالتالي:

حتى 100 متر: 500 جنيه.

من 101 إلى 200 متر: 1000 جنيه.

من 201 إلى 300 متر: 1500 جنيه.

أكثر من 300 متر: 2000 جنيه.

وتضاف إلى هذه الرسوم تكلفة الرفع المساحي وبعض المصروفات الإدارية البسيطة.

لماذا أصبح التسجيل ضرورة؟

يرى متخصصون في القطاع العقاري أن تسجيل الشقق لم يعد مجرد إجراء اختياري، بل خطوة ضرورية لحماية حقوق المالك وضمان سلامة التعاملات العقارية، ومن أبرز فوائد التسجيل:

حماية العقار من التزوير أو تكرار البيع.

تسهيل نقل الملكية مستقبلًا.

رفع القيمة السوقية للوحدة السكنية.

إمكانية التعامل مع البنوك والتمويل العقاري.

تسهيل إدخال المرافق باسم المالك الحقيقي.

نحو سوق عقارية أكثر استقرارًا

تأتي هذه التسهيلات ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الثروة العقارية ودمج العقارات غير المسجلة داخل الإطار القانوني، بما يعزز الثقة في السوق ويحد من النزاعات القضائية المتعلقة بالملكية.

كما يتوقع الخبراء أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى زيادة معدلات تسجيل العقارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تقليص المدة الزمنية وتبسيط الخطوات أمام المواطنين.