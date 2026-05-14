هل تتناول مكملاتك بشكل صحيح؟ .. إليك فيتامينات قد تُضعف فاعلية بعضها

يلجأ كثير من الأشخاص إلى الفيتامينات والمكملات الغذائية بهدف تحسين الصحة وتعويض نقص العناصر المهمة في الجسم، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن الجمع العشوائي بين بعض المكملات قد يقلل من فعاليتها، ويؤثر على قدرة الجسم على الاستفادة منها بالشكل المطلوب.

وذكر تقرير صحي نشره موقع Good Housekeeping أن بعض الفيتامينات والمعادن قد تتداخل داخل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى ضعف امتصاصها، خاصة عند تناولها بجرعات كبيرة أو في توقيت واحد.

لماذا يحدث هذا التداخل؟

بحسب المختصين، فإن بعض العناصر الغذائية تعتمد على نفس قنوات الامتصاص داخل الأمعاء، وعند دخولها إلى الجسم في الوقت نفسه تبدأ في “منافسة” بعضها البعض، وهو ما قد يقلل كمية العناصر التي يستفيد منها الجسم فعليًا.

كما أن طريقة تناول المكملات، سواء مع الطعام أو بدونه، إلى جانب توقيت الجرعات، تلعب دورًا أساسيًا في تحديد كفاءة الامتصاص.

مكملات يُفضل عدم تناولها معًا

الحديد والكالسيوم

يشير الخبراء إلى أن الكالسيوم قد يعيق امتصاص الحديد، لذلك يُنصح بالفصل بينهما بفترة زمنية مناسبة، خاصة لمن يعانون من نقص الحديد.

الحديد والزنك

تناول العنصرين في وقت واحد قد يقلل استفادة الجسم منهما، بسبب اعتمادهما على آليات امتصاص متشابهة.

الزنك والنحاس

الجرعات المرتفعة من الزنك لفترات طويلة قد تؤثر على مستوى النحاس في الجسم وتقلل امتصاصه.

الكالسيوم والمغنيسيوم

رغم أهمية الاثنين لصحة العضلات والعظام، فإن تناولهما بكميات كبيرة معًا قد يضعف امتصاص كل عنصر.

فيتامين C وفيتامين B12

بعض الدراسات أوضحت أن الجرعات العالية من فيتامين C قد تؤثر على كفاءة امتصاص فيتامين B12 داخل الجسم.

في المقابل.. هناك تركيبات مفيدة

ليست كل الفيتامينات متعارضة، فبعض العناصر تعمل بصورة أفضل عند تناولها معًا، ومنها:

فيتامين C مع الحديد، حيث يساعد على تعزيز امتصاص الحديد.

فيتامين D مع الكالسيوم لدعم العظام والأسنان.

مجموعة فيتامينات B التي تتكامل وظائفها داخل الجسم.

تنظيم المواعيد يرفع الاستفادة

وينصح خبراء التغذية بالفصل بين بعض المكملات لمدة قد تصل إلى ساعتين، لتقليل فرص التداخل وتحسين الامتصاص، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بكل مكمل.

كما شددوا على أهمية عدم تناول المكملات دون استشارة طبية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة أو عند استخدام جرعات مرتفعة، لأن الاستخدام الخاطئ قد يحرم الجسم من الفائدة المرجوة بدلًا من دعم صحته.