عقد اللقاء الروحي لأمناء الخدمة والمساعدين بإيبارشية حلوان والمعصرة

نظمت لجنتا "الطفولة" و"إعدادي وثانوي" بإيبارشية حلوان والمعصرة، اللقاء الثالث لأمناء ومساعدي أمناء هذه المراحل على مستوى كنائس الإيبارشية، وذلك بمسرح كنيسة الشهيد مارجرجس بكوتسيكا.

شهد اللقاء حضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية، ومشاركة ١٥ كاهنًا من مجمع الآباء كهنتها، و١٧٥ من أمناء الخدمة والمساعدين.

استلهم اللقاء محوره من (٢ كو ٢: ١٤) "وَلكِنْ شُكْرًا ِللهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ. ". وتضمن البرنامج ثلاث محاضرات تخصصية: -

• محاضرة "مفاهيم قيادية من رسائل السبع كنائس بسفر الرؤيا" ألقاها نيافة الأنبا ميخائيل.

• محاضرة "فعل ولا رد فعل"، وقدمها الخادم جون أنطون، الخادم بأسقفية الشباب.



• محاضرة "أمراض القيادة"، وألقاها الأب القمص يوسف سمير، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر.