قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يكرم محافظ كفر الشيخ خلال احتفالية المليون رخصة دولية| صور
برلماني: مشاركة مصر في اجتماعات البريكس تعزز توسيع الشراكات الاقتصادية
مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة
مواصفات القلب المتضرع إلى الله.. علي جمعة يوضحها
صالح جمعة : كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه
بعد إحتلاله المركز الأخير.. الإسماعيلي في بيان رسمي يرفض الهبوط
ضمن الوفد الأمريكي لبكين.. ماسك يصحب ابنه في زيارته إلى الصين
اعرف هتدفع كام .. أسعار الكهرباء الجديدة 2026 بعد الزيادة
محمود عباس: الاحتلال دمّر 85% من قطاع غزة.. ويدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها
تشييع جثمان طبيبة لحقت بشقيقتها بعد شهرين من حادث المنوفية
أنباء عن اعتداء طالب إعدادية على تلميذة في سوهاج.. ومدرستها: إدعاءات بلا مصادر موثوقة
7 ثواني وفرصة أخيرة.. دوريات تنتظر جولة الحسم| النصر والزمالك والجانرز الأبرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق لبحث سبل التعاون المشترك

آباء الكنيسة الكاثوليكية
آباء الكنيسة الكاثوليكية
ميرنا رزق

استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبرفقته بعض آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وفد مؤسسة أعمال الشرق، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي، في لقاء تناول سبل دعم التعاون المشترك بين بطريركية الأقباط الكاثوليك، والمؤسسة في المجالات الرعوية، والتنموية، والإنسانية.

حضر اللقاء جان إيف تولوت، رئيس المؤسسة، والمونسينيور هيو دو ويلمون، المدير العام، والسيد برتران دو مارجري، مسؤول المهمات والمشروعات.

خدمة الإنسان 

وخلال اللقاء، رحّب صاحب الغبطة بالضيوف الكرام، مستعرضًا نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ورسالتها الروحية والخدمية، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون في خدمة الإنسان، وتعزيز قيم المحبة والسلام.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مؤسسة أعمال الشرق عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع المصري، مشيدين بالمبادرات والخدمات التي تقدمها في مختلف القطاعات.

كذلك، شهد اللقاء حوارًا مثمرًا حول آفاق التعاون المستقبلي، ودعم عدد من المشروعات الرعوية والتنموية. واختُتم اللقاء بتبادل كلمات الشكر والتقدير، في أجواء عكست روح الشركة والانفتاح بين الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمؤسسات الداعمة لرسالتها.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، كانت قد شاركت خلال الفترة الماضية، في احتفالية الذكرى الـ170 لتأسيس مؤسسة أعمال الشرق، والتي أُقيمت بمقر المؤسسة، بفرنسا، تأكيدًا على عمق العلاقات المتبادلة، والتعاون المستمر بين الجانبين.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكاثوليكية الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ترشيحاتنا

ضبط عاطل سرق ماكينة ATM من داخل محل بالجيزة

ضبط عاطل سرق ماكينة ATM من داخل محل بالجيزة

بسبب معاكسة فتاة.. ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة في مدينة نصر من جنسية أجنبية

بسبب معاكسة فتاة.. ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة في مدينة نصر من جنسية أجنبية

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد