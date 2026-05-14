البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبرفقته بعض آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، وفد مؤسسة أعمال الشرق، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي، في لقاء تناول سبل دعم التعاون المشترك بين بطريركية الأقباط الكاثوليك، والمؤسسة في المجالات الرعوية، والتنموية، والإنسانية.

حضر اللقاء جان إيف تولوت، رئيس المؤسسة، والمونسينيور هيو دو ويلمون، المدير العام، والسيد برتران دو مارجري، مسؤول المهمات والمشروعات.

خدمة الإنسان

وخلال اللقاء، رحّب صاحب الغبطة بالضيوف الكرام، مستعرضًا نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ورسالتها الروحية والخدمية، خاصة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية الشراكة والتعاون في خدمة الإنسان، وتعزيز قيم المحبة والسلام.

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مؤسسة أعمال الشرق عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في المجتمع المصري، مشيدين بالمبادرات والخدمات التي تقدمها في مختلف القطاعات.

كذلك، شهد اللقاء حوارًا مثمرًا حول آفاق التعاون المستقبلي، ودعم عدد من المشروعات الرعوية والتنموية. واختُتم اللقاء بتبادل كلمات الشكر والتقدير، في أجواء عكست روح الشركة والانفتاح بين الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والمؤسسات الداعمة لرسالتها.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، كانت قد شاركت خلال الفترة الماضية، في احتفالية الذكرى الـ170 لتأسيس مؤسسة أعمال الشرق، والتي أُقيمت بمقر المؤسسة، بفرنسا، تأكيدًا على عمق العلاقات المتبادلة، والتعاون المستمر بين الجانبين.