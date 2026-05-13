هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته
قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو
روبيو: الصين أكبر تحدٍ سياسي وجيوسياسي يواجه الولايات المتحدة
البطولات تساوي فلوس.. الأهلي يضع نظاما جديدا لتجديد عقود نجومه
حسام حسن: زيزو اكتشف موهبتي أنا وإبراهيم ..وحلم الطيران الحربي كان يراودنا
شبانة: الأهلي يجهز ملفًا قانونيًا ضد وكيل إمام عاشور
خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر
إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا بعد الفوز على لاتسيو بثنائية نظيفة
حققوا طموحنا أمام العالم.. الرئيس الإيراني يلتقي منتخب بلاده قبل المونديال
عمرو الورداني يوضح معنى قوله تعالى: «بل الإنسان على نفسه بصيره»
الولاية الـ51.. ترامب ينشر صورة لخريطة فنزويلا بالعلم الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس بولس لطفي لكنيسة كوم سعدة بأسيوط

القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس بولس لطفي راعيًا للكنيسة الإنجيلية بكوم سعدة بمحافظة أسيوط، والتي تُعد واحدة من أعرق كنائس المحافظة، إذ تأسست عام ١٨٩٧، ويتجاوز عمرها ١٢٩ عامًا، وذلك بحضور كنسي كبير، إلى جانب عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهد الحفل حضور كلٍّ من القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالسنودس، والقس أيمن رمسيس، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إبراهيم ملاك، نائب رئيس مجمع أسيوط، والقس بيتر جاد، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة الملك ورئيس مجلس الكنيسة، والقس باسم عدلي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس بيتر سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبوتيج، والقس صادق مسعد، راعي الكنيسة الإنجيلية ببصرة، والدكتور الشيخ حلمي صموئيل، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع أسيوط.

وخلال كلمته في الحفل، قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة إلى القس بولس لطفي وعائلته، ومجمع مشيخة أسيوط، وشعب الكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الاحتفال.

المحبة الكاملة

كما وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر إلى الإخوة والأحباء المسلمين المشاركين في الحضور لتقديم التهنئة، مشيدًا بروح المحبة المتأصلة التي تجمع المصريين، أبناء الوطن الواحد.

وأضاف: "إن المحبة الكاملة هي الأساس الحقيقي لمحبتنا لله"، مشددًا على أن التوبة عن الخطية تمثل نعمة وشفاء، وهي استرداد حقيقي يعيد ترتيب الحياة ويمنح الإنسان بداية وحياة جديدة.

