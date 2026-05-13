رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس بولس لطفي لكنيسة كوم سعدة بأسيوط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس بولس لطفي راعيًا للكنيسة الإنجيلية بكوم سعدة بمحافظة أسيوط، والتي تُعد واحدة من أعرق كنائس المحافظة، إذ تأسست عام ١٨٩٧، ويتجاوز عمرها ١٢٩ عامًا، وذلك بحضور كنسي كبير، إلى جانب عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهد الحفل حضور كلٍّ من القس أمير ثروت، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالسنودس، والقس أيمن رمسيس، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إبراهيم ملاك، نائب رئيس مجمع أسيوط، والقس بيتر جاد، راعي الكنيسة الإنجيلية بنزلة الملك ورئيس مجلس الكنيسة، والقس باسم عدلي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس بيتر سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بأبوتيج، والقس صادق مسعد، راعي الكنيسة الإنجيلية ببصرة، والدكتور الشيخ حلمي صموئيل، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع أسيوط.

وخلال كلمته في الحفل، قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة إلى القس بولس لطفي وعائلته، ومجمع مشيخة أسيوط، وشعب الكنيسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الاحتفال.

المحبة الكاملة

كما وجّه رئيس الطائفة الإنجيلية الشكر إلى الإخوة والأحباء المسلمين المشاركين في الحضور لتقديم التهنئة، مشيدًا بروح المحبة المتأصلة التي تجمع المصريين، أبناء الوطن الواحد.

وأضاف: "إن المحبة الكاملة هي الأساس الحقيقي لمحبتنا لله"، مشددًا على أن التوبة عن الخطية تمثل نعمة وشفاء، وهي استرداد حقيقي يعيد ترتيب الحياة ويمنح الإنسان بداية وحياة جديدة.