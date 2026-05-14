وائل رياض يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 أمام عمان وديا

أعلن وائل رياض المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب مواليد 2007 عن تشكيل المنتخب لمواجهة منتخب سلطنة عمان الودية، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

تشكيل منتخب مصر أمام عمان

واستقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر على التشكيل الذي يخوض به المباراة الودية أمام المنتخب العماني، وجاء كالتالي:

عمر عبد العزيز في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: عبد الله بدير، إياد مدحت، محمد عوض، يوسف شيكا.

وفي خط الوسط: محمد عاطف، محمد رأفت، محمد حمد، عمر العزب، ياسين عاطف.

ويقود الهجوم: علي الحارجي.

تركيز وجدية في المران الأخير

وشهد المران الختامي حالة من التركيز الشديد والحماس بين اللاعبين، في ظل رغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل المواجهة الودية المرتقبة.

وحرص وائل رياض خلال التدريبات على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب منح اللاعبين تعليمات خاصة تتعلق بالتمركز والتحول السريع بين الدفاع والهجوم.

برنامج إعداد للمستقبل

وتأتي المباراة ضمن خطة اتحاد الكرة لتجهيز منتخب الشباب مواليد 2007 للمنافسات المقبلة، ومنح اللاعبين فرصة أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية، في إطار بناء جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.