البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة حياتك أمانة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري

يطلق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالتعاون مع مجلس الشباب المصري، الأحد المقبل، مبادرةً بعنوان: (حياتك أمانة)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، والسفيرة سامية بيبرس، الأمين العام للمجلس، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الإنسان، وترسيخ القِيَم الإيجابيَّة لدى الشباب.

مبادرة حياتك أمانة

ومِنَ المقرَّر أن يُعقد الملتقى الأول للمبادرة في قاعة النَّدوات بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة نخبة مِنَ المتخصِّصين في المجالات الدعويَّة والنفسيَّة والإعلاميَّة، إذ يحاضر فيه: فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والسفيرة سامية بيبرس، الأمين العام لمجلس الشباب المصري، وأ.د. محمد المهدي، أستاذ الطِّب النَّفسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، فيما يدير الحوار أ.د. محمد ورداني، أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر ومدير المركز الإعلامي للمجمع.

وتستهدف المبادرة فَتْح مساحات حواريَّة مع الشباب حول عددٍ مِنَ القضايا المرتبطة بالوعي النَّفسي والاجتماعي والفكري، وتأكيد أهميَّة الحفاظ على الإنسان نفسيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا؛ بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا، ويعكس رسالة الأزهر الشريف في دعم الإنسان وصناعة الوعي الرَّشيد.

في سياق اخر، أطلق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، اليوم، قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً جديدةً إلى الواحات البحريَّة، في إطار حضوره الميداني المستمر، وحرصه على الوصول إلى مختلِف الفئات المجتمعيَّة، لا سيَّما في المناطق النائية؛ بما يُسهِم في دعم الوعي الدِّيني والفكري، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني.

وتستهدف القافلة نَشْر الوعي الدِّيني الصحيح، وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة والمجتمعيَّة، من خلال لقاءات دعويَّة وتوعويَّة داخل المساجد ومراكز الشباب والتجمُّعات السكانيَّة؛ بما يُسهِم في تصحيح المفاهيم، وتعزيز الانتماء، ودعم الاستقرار الفكري داخل الأسرة والمجتمع.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ العمل الميداني يُعدُّ من أهم أدوات الأزهر في أداء رسالته المجتمعيَّة، مشيرًا إلى أنَّ القوافل الدعويَّة والتوعويَّة تمثِّل امتدادًا مباشرًا لجهود المجمع في الوصول إلى الناس في أماكنهم، والتفاعل مع قضاياهم الواقعيَّة.

وأوضح فضيلته أنَّ هذه القوافل تُسهِم في نقل الخطاب الدِّيني مِنَ الإطار النَّظري إلى التطبيق العملي؛ من خلال تناول قضايا تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعزيز مفاهيم الوسطيَّة والاعتدال، وترسيخ القِيَم التي تحفظ تماسُك الأسرة واستقرار المجتمع.

من جانبه، أشار الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، إلى أنَّ القوافل الدعويَّة تمثِّل أداةً فاعلةً في تعزيز الوعي الدِّيني الرشيد، مؤكِّدًا أنَّ استمرار الحضور الميداني للوعَّاظ في الواحات البحريَّة يعكس اهتمام الأزهر الشريف بالمناطق البعيدة، ويُسهم في بناء وعيٍ متوازنٍ قادرٍ على مواجهة التحديات الفكريَّة والسلوكيَّة.