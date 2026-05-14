ترقب شديد.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

تترقب الأسواق العالمية نتائج القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط متابعة ملفات التجارة والتوترات الجيوسياسية.

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب على المستويين العالمي والمحلي، غلب عليه التراجع المحدود، بالتزامن مع استمرار صعود الدولار الأمريكي وتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

سعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الخميس 14-5-2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4668 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5977 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6960 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7954 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.680 جنيه



وتشهد أسعار الذهب عالميا حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بعدما واصلت أمس خسائرها لليوم الثالث على التوالي، متأثرة باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في ظل تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا قبل نهاية العام.