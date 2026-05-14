قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيهما أفضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة أم يوم عرفة وحده؟ أمين الفتوى يوضح
الشروط وأسعار الاستمارات.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين 2026
استباقًا لعيد الأضحى.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن بقيمة 10 ملايين جنيه
حماية المستهلك: عقوبات البيع بأسعار مبالغ فيها تصل لـ 2 مليون جنيه
إدارة مرنة لشبكة المياه.. وزير الري يناقش الموقف المائي في المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات
امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور
بابا في الشرطة.. كيف فضحت كاميرات الإسكندرية كذبة سيدة لترهيب جارها؟
تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2026
تحت ستار الجرانيت..سقوط امبراطورية غسل الأموال ومصادرة ثروات بـ 100 مليون جنيه
28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق
للأضواء والشهرة.. أبوقير للأسمدة يتأهل إلى بطولة الدوري الممتاز
غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع 26 يوليو بالاتجاهين غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواءً حارة نهارًا معتدلة ليلا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة نهارا معتدلة ليلا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس في مصر غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الجمعة نهارا طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء. 

الظواهر الجوية غدا

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح: غربية إلى شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 33 18

العاصمة الادارية 33 17

6 أكتوبر 34 18

بنها 33 17

دمنهور 32 17

وادى النطرون 34 17

كفر الشيخ 32 18

بلطيم 32 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 32 17

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 20

العريش 25 18

رفح 26 18

رأس سدر 32 19

نخل 33 14

كاترين 30 13

الطور 31 21

طابا 30 17

شرم الشيخ 36 22

الغردقة 37 23

الإسكندرية 25 17

العلمين 25 18

مطروح 27 15

السلوم 26 17

سيوة 33 20

الطقس

رأس غارب 37 24

سفاجا 37 25

مرسى علم 38 25

الشلاتين 39 26

حلايب 37 27

أبو رماد 37 26

مرسى حميرة 37 25

أبرق 38 25

جبل علبة 38 26

رأس حدربة 35 26

الفيوم 34 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 36 20

سوهاج 42 23

قنا 44 24

الأقصر 43 25

أسوان 44 26

الوادي الجديد 43 24

أبوسمبل 42 25

الطقس حالة الطقس حالة الطقس في مصر حالة الطقس في مصر غدا الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

مشاهدة المباراة

ما حكم المزاح بألفاظ سيئة أثناء تشجيع كرة القدم؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

خالد الجندي

خالد الجندي: التربية منهج سماوي وركيزة لبناء الإنسان الصالح

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان لبحث تعزيز التعاون المشترك

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالصور

امتداد حريق بمصنع كرتون عقب اشتعال آخر بمصنع بويات بالعاشر من رمضان.. صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
جانب من الحريق

دراسة تكشف.. عادة واحدة يوميا تحافظ وزنك بعد فقدانه

خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا

دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة
ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

طب الزقازيق تناقش سبل الوقاية من انتـ حار الأطفال والمراهقين خلال ورشة عمل

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد