قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: نركز على تنمية المهارات وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي
وزير التعليم: تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير التدريب الرقمي
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو
الهند تعلن تعرّض سفينة ترفع علمها للهجوم قبالة سواحل عمان
السجن المُشدّد 10 سنوات لموظفين زوّرا في محررات البريد ببني سويف
التموين: إجمالي التمويلات المقدمة من الدولية الإسلامية بلغت 8.8 مليار دولار أمريكي
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
كواليس أزمة «أدوية السطح» في سوهاج.. لجنة تفتيش تكشف الواقعة وتحرك عاجل من الصحة| صور
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موجة حارة غير مسبوقة .. تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس موجة حارة قوية على مستوى أنحاء الجمهورية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم من التعرض لآشعة الشمس المباشرة نظراً لارتفاع درجات الحرارة اليوم ، والتي تتخطي 40 درجة في بعض المحافظات .

حالة الطقس اليوم الخميس 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إن طقس اليوم سيكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر ومعتدل ليلًا.

اليوم ذروة الموجة الحارة 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الموجة الحارة تصل إلى ذروتها اليوم الخميس الموافق 14 مايو؛ لتسجل العظمى في القاهرة 39 درجة مئوية، وتظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلوجراما لكل ساعة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

تحذير عاجل من الأرصاد 

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، حيث تشهد درجات الحرارة ذروتها لتكون الأجواء ساخنة على أغلب الأنحاء، وتقترب من الأربعين درجة على القاهرة الكبرى، وستكون الرياح نشطة خاصة على الدلتا ثم القاهرة الكبرى يصحبها هبات قوية أحيانًا في ساعات الظهيرة وأول الليل قد تثير معها الغبار والأتربة أثناء النشاط فقط .

تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 14 مايو 2026 إلى الإثنين 18 مايو 2026، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على: السواحل الشمالية: من 25 إلى 36 درجة مئوية، والقاهرة والوجه البحري: من 33 إلى 38 درجة مئوية، وجنوب البلاد: من 35 إلى 43 درجة مئوية.

ويسود خلال هذه الفترة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الصغرى 21 والعظمى 39.

العاصمة الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 39.

6 أكتوبر: الصغرى 20 والعظمى 40.

بنها: الصغرى 21 والعظمى 38.

دمنهور: الصغرى 19 والعظمى 35.

وادي النطرون: الصغرى 20 والعظمى 40.

كفر الشيخ: الصغرى 20 والعظمى 34.

بلطيم: الصغرى 19 والعظمى 30.

المنصورة: الصغرى 20 والعظمى 38.

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 40.

شبين الكوم: الصغرى 20 والعظمى 38.

طنطـا: الصغرى 20 والعظمى 38.

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 31.

العلمين: الصغرى 18 والعظمى 29.

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 26.

السلوم: الصغرى 18 والعظمى 28.

دمياط: الصغرى 19 والعظمى 30.

بورسعيد: الصغرى 20 والعظمى 36.

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 38.

الإسماعيلية: الصغرى 21 والعظمى 40.

السويس: الصغرى 20 والعظمى 38.

العريش: الصغرى 18 والعظمى 37.

رفح: الصغرى 18 والعظمى 36.

رأس سدر: الصغرى 20 والعظمى 38.

نخل: الصغرى 17 والعظمى 38.

كاترين: الصغرى 14 والعظمى 31.

الطور: الصغرى 22 والعظمى 36.

طابا: الصغرى 18 والعظمى 33.

شرم الشيخ: الصغرى 26 والعظمى 37.

الغردقة: الصغرى 25 والعظمى 37.

رأس غارب: الصغرى 24 والعظمى 37.

سفاجا: الصغرى 25 والعظمى 37.

مرسى علم: الصغرى 25 والعظمى 38.

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 36.

حلايب: الصغرى 27 والعظمى 33.

أبو رماد: الصغرى 26 والعظمى 35.

مرسى حميرة: الصغرى 25 والعظمى 35.

أبرق: الصغرى 25 والعظمى 37.

جبل علبة: الصغرى 26 والعظمى 36.

رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 33.

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 40.

بني سويف: الصغرى 22 والعظمى 40.

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 41.

أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 41.

سوهاج: الصغرى 23 والعظمى 42.

قنا: الصغرى 24 والعظمى 42.

الأقصر: الصغرى 25 والعظمى 42.

أسوان: الصغرى 26 والعظمى 43.

الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 43.

أبو سمبل: الصغرى 25 والعظمى 42.

حالة الطقس حالة الطقس اليوم حالة الطقس غدا درجات الحرارة اليوم الارصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

ييس توروب

خاص| الأهلي يُخطر توروب بفسخ العقد في يونيو مقابل مليون دولار

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

أنيس كاو: الشباب المصري قادر على المنافسة في الأسواق العالمية والتحول الرقمي

صورة أرشيفية

إنارة جديدة وتوحيد شكل الكافتيريات.. تفاصيل استعداد بورسعيد لصيف 2026

جانب من الحلقة

توفير 1977 فرصة.. كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة بالشرقية

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد