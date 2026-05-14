موجة حارة غير مسبوقة .. تحذير عاجل من حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس موجة حارة قوية على مستوى أنحاء الجمهورية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم من التعرض لآشعة الشمس المباشرة نظراً لارتفاع درجات الحرارة اليوم ، والتي تتخطي 40 درجة في بعض المحافظات .

حالة الطقس اليوم الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إن طقس اليوم سيكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، بينما يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر ومعتدل ليلًا.

اليوم ذروة الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الموجة الحارة تصل إلى ذروتها اليوم الخميس الموافق 14 مايو؛ لتسجل العظمى في القاهرة 39 درجة مئوية، وتظهر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلوجراما لكل ساعة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة الرمال والأتربة على بعض المناطق.

تحذير عاجل من الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، حيث تشهد درجات الحرارة ذروتها لتكون الأجواء ساخنة على أغلب الأنحاء، وتقترب من الأربعين درجة على القاهرة الكبرى، وستكون الرياح نشطة خاصة على الدلتا ثم القاهرة الكبرى يصحبها هبات قوية أحيانًا في ساعات الظهيرة وأول الليل قد تثير معها الغبار والأتربة أثناء النشاط فقط .

تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل

وكشفت خريطة التنبؤات الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 14 مايو 2026 إلى الإثنين 18 مايو 2026، حيث تشهد هذه الفترة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على: السواحل الشمالية: من 25 إلى 36 درجة مئوية، والقاهرة والوجه البحري: من 33 إلى 38 درجة مئوية، وجنوب البلاد: من 35 إلى 43 درجة مئوية.

ويسود خلال هذه الفترة طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ليلاً.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الصغرى 21 والعظمى 39.

العاصمة الجديدة: الصغرى 20 والعظمى 39.

6 أكتوبر: الصغرى 20 والعظمى 40.

بنها: الصغرى 21 والعظمى 38.

دمنهور: الصغرى 19 والعظمى 35.

وادي النطرون: الصغرى 20 والعظمى 40.

كفر الشيخ: الصغرى 20 والعظمى 34.

بلطيم: الصغرى 19 والعظمى 30.

المنصورة: الصغرى 20 والعظمى 38.

الزقازيق: الصغرى 21 والعظمى 40.

شبين الكوم: الصغرى 20 والعظمى 38.

طنطـا: الصغرى 20 والعظمى 38.

الإسكندرية: الصغرى 19 والعظمى 31.

العلمين: الصغرى 18 والعظمى 29.

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 26.

السلوم: الصغرى 18 والعظمى 28.

دمياط: الصغرى 19 والعظمى 30.

بورسعيد: الصغرى 20 والعظمى 36.

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 38.

الإسماعيلية: الصغرى 21 والعظمى 40.

السويس: الصغرى 20 والعظمى 38.

العريش: الصغرى 18 والعظمى 37.

رفح: الصغرى 18 والعظمى 36.

رأس سدر: الصغرى 20 والعظمى 38.

نخل: الصغرى 17 والعظمى 38.

كاترين: الصغرى 14 والعظمى 31.

الطور: الصغرى 22 والعظمى 36.

طابا: الصغرى 18 والعظمى 33.

شرم الشيخ: الصغرى 26 والعظمى 37.

الغردقة: الصغرى 25 والعظمى 37.

رأس غارب: الصغرى 24 والعظمى 37.

سفاجا: الصغرى 25 والعظمى 37.

مرسى علم: الصغرى 25 والعظمى 38.

شلاتين: الصغرى 26 والعظمى 36.

حلايب: الصغرى 27 والعظمى 33.

أبو رماد: الصغرى 26 والعظمى 35.

مرسى حميرة: الصغرى 25 والعظمى 35.

أبرق: الصغرى 25 والعظمى 37.

جبل علبة: الصغرى 26 والعظمى 36.

رأس حدربة: الصغرى 26 والعظمى 33.

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 40.

بني سويف: الصغرى 22 والعظمى 40.

المنيا: الصغرى 22 والعظمى 41.

أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 41.

سوهاج: الصغرى 23 والعظمى 42.

قنا: الصغرى 24 والعظمى 42.

الأقصر: الصغرى 25 والعظمى 42.

أسوان: الصغرى 26 والعظمى 43.

الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 43.

أبو سمبل: الصغرى 25 والعظمى 42.