استعدوا.. الطقس يخرج عن السيطرة| رياح وأتربة وحر شديد على تلك المناطق

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من استمرار ما وصفه بـ«أجواء الشد والجذب المناخي» التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن حالة التذبذب السريع والمتكرر في درجات الحرارة أصبحت السمة الغالبة على طقس مايو 2026، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والقطاع الزراعي في آن واحد.



وأوضح فهيم أن البلاد تشهد اليوم الخميس 14 مايو 2026، الموافق 6 بشنس 1742، عودة قوية للأجواء شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك عقب انخفاض نسبي في درجات الحرارة أمس الأربعاء على مناطق شمال البلاد، مشيرًا إلى أن هذا النمط غير المستقر من الطقس لا يستمر على وتيرة واحدة، حيث يُتوقع أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بشكل ملحوظ خلال يومي الجمعة والسبت، قبل أن ترتفع مجددًا وبصورة قوية يوم الأحد، في مشهد متكرر من التذبذب الحراري السريع.



وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هذه الفترة تُعد من أعلى فترات التذبذب الحراري خلال العام، بل ومن أخطرها على الإطلاق، نظرًا لما يصاحبها من تغيرات مفاجئة وسريعة في درجات الحرارة وسلوك الرياح، وهو ما يربك المنظومة الزراعية ويؤثر كذلك على الحالة الصحية والعامة للإنسان، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.



وأضاف أن هذا النوع من التقلبات المناخية لا يمثل فقط ارتفاعًا أو انخفاضًا في درجات الحرارة، وإنما يعكس حالة من “عدم الاستقرار المناخي” التي تتطلب أعلى درجات الحذر والتعامل الواعي سواء على المستوى الزراعي أو الفردي.



وفيما يلي أبرز ملامح طقس الخميس، بحسب ما أوضحه فهيم:

طقس شديد الحرارة يسود أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار.



تسجيل نحو 39 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في شمال الصعيد.

وصولها إلى 42 درجة مئوية في جنوب الصعيد، وهو الأعلى على مستوى الجمهورية.



نشاط ملحوظ للرياح على مناطق شمال الدلتا بدءًا من ساعات الظهر.



امتداد نشاط الرياح تدريجيًا إلى معظم مناطق الدلتا مع نهاية اليوم.

احتمالية إثارة الرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية.



أجواء شديدة الحرارة نهارًا، تميل للاعتدال النسبي خلال ساعات الليل المتأخرة.



وأشار فهيم إلى أن هذا النشاط في حركة الرياح المصحوب بارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بالإجهاد الحراري، فضلًا عن تأثيره على الرؤية الأفقية في بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والمفتوحة.



وفيما يتعلق بإجراءات السلامة الشخصية، شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية المهمة، أبرزها:

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش.



تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان.



ارتداء الملابس القطنية الفاتحة التي تساعد على تقليل الإحساس بالحرارة.



القيادة بحذر شديد على الطرق المكشوفة في ظل نشاط الرياح المثيرة للأتربة.



تقليل حركة كبار السن والأطفال

وأصحاب الأمراض المزمنة خلال فترات الذروة الحرارية.