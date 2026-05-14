جوارديولا وأرتيتا وكاريك يتنافسون على جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج لموسم 2025-2026، وذلك مع اقتراب المسابقة من خط النهاية وتبقي جولتان فقط على إسدال الستار على الموسم الحالي.

ويشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين آرسنال ومانشستر سيتي، حيث يتصدر “الجانرز” جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن حامل اللقب، في منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر منصة “إكس” عن تواجد 6 مدربين في القائمة النهائية للمنافسة على جائزة مدرب الموسم، يتقدمهم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إلى جانب ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بعدما قدما موسمًا مميزًا مع فريقيهما.

وشهدت القائمة مفاجأة بارزة بوجود مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، رغم توليه المسؤولية الفنية للفريق منذ يناير الماضي فقط، خلفًا للبرتغالي روبن أموريم.

ونجح كاريك في تحسين نتائج مانشستر يونايتد بشكل ملحوظ منذ توليه المهمة، ليحجز مكانه ضمن أبرز المرشحين للجائزة هذا الموسم.

كما ضمت القائمة أندوني إيراولا مدرب بورنموث، بعد الأداء القوي الذي قدمه فريقه خلال الموسم، بالإضافة إلى كيث أندروز المدير الفني لبرينتفورد، وريجيس لو بريس مدرب سندرلاند.