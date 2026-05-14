أحمد شوبير ينتقد أداء منتخب الناشئين بعد مباراة إثيوبيا : مفيش جماعية وإهدار فرص

أبدى الإعلامي أحمد شوبير ملاحظات حادة على أداء منتخب مصر للناشئين، خلال مباراته أمام إثيوبيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وقال شوبير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إنه تابع اللقاء الذي أُقيم في الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، مؤكدًا أن المنتخب لم يظهر بشكل جيد من حيث الجماعية أو الضغط، مشيرًا إلى إهدار عدة فرص محققة في الدقائق الأخيرة.

وأضاف أن المباراة كانت يجب أن تُحسم لصالح مصر نظرًا لصعوبة المجموعة التي تضم تونس والمغرب، كما انتقد مستوى التحكيم، إلى جانب بعض الملاحظات الفنية على الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسين عبد اللطيف.

يواجه منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف نظيره منتخب تونس ضمن منافسات الجولة الثانية يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا أمس الأربعاء في إطار منافسات مسابقة كأس الأمم الأفريقية للناشئين .

وأقيمت مباراة مصر واثيوبيا أمس الأربعاء على ملعب أكاديمية محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

ولم يستطيع منتخب مصر للناشئين هز شباك المنافس خلال الـ90 دقيقة ليخرج بنقطة في أول مباريات المجموعة.