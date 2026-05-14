بابا في الشرطة.. كيف فضحت كاميرات الإسكندرية كذبة سيدة لترهيب جارها؟

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سيدة لقيامها بتهديده بالإيذاء لكون والدها أحد أفراد الشرطة بالإسكندرية.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل) و(قائد سيارة) لإعتراض الثانى على توقف الأولى بسيارتها أمام منزله تبادلا خلالها التعدى بالسب على بعضهما وقيام الأولى بتهديده بالإيذاء لكون والدها فرد شرطة .

أمكن ضبطهما ، وتبين أن والد المذكورة متوفى منذ عام 2015 ، وبمواجهتها إعترفت بإدعاءها لترهيب الثانى لإحداثه تلفيات بسيارتها ،وبمواجهة الثانى أنكر ذلك.