تعاون تشريعي جديد بين “المجالس النيابية” و"مجلس الدولة" لتعزيز الانضباط القانوني

استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، يرافقه المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة الإداري وعضو المجلس الخاص ورئيس محكمة القضاء الإداري، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك في الملفات التشريعية والقانونية ذات الاهتمام الوطني.

وخلال اللقاء، أكد وزير شئون المجالس النيابية تقديره للدور التاريخي والمحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في صياغة ومراجعة التشريعات، بما يضمن اتساقها مع أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات العامة، وإرساء دعائم العدالة وسيادة القانون.

تعاون مؤسسي متكامل بين “المجالس النيابية” و“مجلس الدولة”

واستعرض الوزير جهود الوزارة في المرحلة الحالية لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالعملية التشريعية، مشيرًا إلى أن العمل يسير نحو تعميق التنسيق وتوحيد الرؤى بما يحقق الانضباط التشريعي، ويضمن صدور قوانين متوازنة تدعم مسار التنمية الشاملة وتواكب متطلبات “الجمهورية الجديدة”.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره للدور الذي تضطلع به الوزارة في دعم التنسيق مع البرلمان بغرفتيه، مؤكدًا استمرار مجلس الدولة في أداء رسالته الدستورية في مراجعة وصياغة التشريعات بما يرسخ مبادئ العدالة ويعزز كفاءة المنظومة القانونية للدولة.

واختُتم اللقاء بتبادل التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، حيث أهدى رئيس مجلس الدولة درع المجلس إلى وزير شئون المجالس النيابية تقديرًا لجهوده، وتثمينًا لدوره في دعم العمل المؤسسي والتشريعي.