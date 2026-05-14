عودة شبج القرصنة .. بكري يكشف تفاصيل اختطاف سفينة على متنها 8 بحارة مصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن 8 بحارة مصريين تعرضوا للاختطاف من قبل قراصنة أثناء عملهم على متن ناقلة نفط، وتم اقتيادهم إلى مناطق مجهولة حتى الآن، في حادثة أعادت إلى الأذهان مخاطر القرصنة في منطقة خليج عدن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الواقعة بدأت مطلع الشهر الجاري، عندما تعرضت سفينة كانت تبحر قرب سواحل اليمن لهجوم من مجموعة مسلحة، قبل أن يتم اقتيادها باتجاه مناطق قريبة من الصومال.

وأشار إلى أن السفينة كان على متنها 12 فردًا، بينهم 8 بحارة مصريين، لافتًا إلى وجود شهادة من أحد البحارة نقلتها زوجته، تفيد بتعرضهم لتهديدات بالقتل وعدم معرفة موعد عودتهم.

وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية تتابع الموقف وتقوم بالتواصل في إطار جهودها لمعرفة تفاصيل الحادث والكشف عن مصير البحارة المختطفين، مشيرًا إلى أن أغلبهم ينحدرون من محافظات الغربية والدقهلية ودمياط ويعملون في مجال الملاحة البحرية.