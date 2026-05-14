الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسمياً..تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بملف التعليم الفني، فالوزارة تواصل جهودها للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بإعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهد نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل خلال العام الدراسي المقبل إلى 225 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن هذا التوسع يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس التعليم الفني الدولية، وتعزيز التعاون مع عدد من الدول الكبرى، وعلى رأسها الجانب الإيطالي، حيث يجري حاليًا العمل على إنشاء أكثر من 106 مدارس تمنح شهادات دولية معتمدة، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وفق أحدث المعايير العالمية، وقادرين على المنافسة في أسواق العمل داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن رؤية الدولة تستهدف تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من العام الدراسي المقبل في تسليم أجهزة تابلت لطلاب التعليم الفني، كما سيتم تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، بهدف تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية لدى الطلاب، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات المستقبل، وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومتطلبات الوظائف الجديدة في مختلف القطاعات.
 

جدير بالذكر أنه قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية.

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
