تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب

عاد سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي والقائم بأعمال المشرف العام علي قطاع الكرة الي القاهرة بعد ان تفاوض مع مسئولي اياكس امستردام حول استقدم طاقم تدريبي لقيادة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء بشكل كامل.

وسيعرض عبدالحفيظ علي محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه ياسين منصور الموقف بالكامل ونتيجة مفاوضاته قبل إتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن .

فيما حرص أحد وكلاء اللاعبين الذي كان وسيطا في التعاقد مع ييس توروب لتدريب فريق الاهلي علي وضع بعض الحلول لإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي، ووصل وكيل اللاعبين الي القاهرة قبل ساعات وعقد جلسة مع توروب في محاولة لحل الموضوع بناء علي اتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء ومن المتوقع ان يتم فسخ التعاقد بالتراضي عقب مواجهة المصري البورسعيدي.

ويتواجد الوكيل بالقاهرة في مهمة أخري للتفاوض مع بيراميدز لفسخ عقد البرازيلي ايفرتون الذي تعاقد معه الفريق السماوي قبل بداية الموسم الحالي خاصة أنه وكيله الرسمي .