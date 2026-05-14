طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس في الفرن

تعد لحمة الرأس من أشهر اكلات عيد الاضحى التى تقدم على موائد المصريين لذا نعرض لكم خطوات تحضيرها بمذاق احترافي.

نعرض لكم طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير لحمة الرأس

لحمة رأس

بصل

ثوم

جزر

كرات

بطاطس

بطاطا

كرفس

زعتر

ورق لورا

حبهان

طماطم

صلصة طماطم

ليمون

شطة

فلفل حار

زعتر

ملح

فلفل اسود

زيت

طريقة عمل طاجن لحمة رأس بالبطاطس

اسلقي لحمة الرأس في بوكيه جارنيه واقلى البطاطا والبطاطس في الزيت ويشوح البصل مع الثوم.

اضيفي الكرات والكرفس والزعتر ثم ضعي كل البهارات ثم مكعبات اللحمة وشوحيها جيدًا.

اضيفي الطماطم وصلصة الطماطم وتترك حتى تتسبك، ثم ضعي البطاطس وانقليه إلى طاجن الفرن ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.