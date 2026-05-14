اضطرابات النوم عند الكبار.. متى تكون عرضًا عابرًا وهل تحتاج تقييمًا طبيًا؟

يعاني كثير من البالغين من اضطرابات النوم في فترات مختلفة من حياتهم، وقد يبدو الأمر في البداية طبيعيًا أو مرتبطًا بضغوط العمل، أو التوتر، أو تغير الروتين اليومي، أو حتى الإفراط في تناول المنبهات، الا أن المشكلة تبدأ عندما يتحول اضطراب النوم من حالة مؤقتة يمكن تجاوزها بسهولة إلى نمط مستمر يؤثر على النشاط اليومي، والحالة المزاجية، والقدرة على التركيز وممارسة الحياة بشكل طبيعي.



أنواع اضطرابات النوم

أكدت دراسات طبية، انه عندما يتحدث الناس عن اضطرابات النوم، فإنهم غالبًا يقصدون الأرق فقط، لكن الواقع أوسع من ذلك بكثير، فاضطرابات النوم قد تظهر في صورة صعوبة في الدخول إلى النوم، أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، أو الاستيقاظ المبكر دون القدرة على العودة للنوم، أو النوم لساعات طويلة مع الشعور بالإرهاق رغم ذلك.



كما قد تظهر في صورة نعاس مفرط خلال النهار، أو شخير شديد، أو انقطاع متكرر في التنفس أثناء النوم، أو حركات لا إرادية تزعج الشخص وتمنعه من الراحة الكافية.

وتشير مراكز طبية متخصصة مثل مايو كلينك وكليفلاند كلينك إلى أن اضطرابات النوم تشمل طيفًا واسعًا من الحالات، من الأرق إلى انقطاع النفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين وغيرها.

وهذا يعني أن تقييم المشكلة لا يجب أن يتوقف عند عبارة "أنا لا أنام جيدًا"، بل يجب النظر إلى شكل الاضطراب ومدته وتأثيره الحقيقي على الحياة اليومية.



متى يكون اضطراب النوم عرضًا عابرًا؟

في كثير من الأحيان يكون اضطراب النوم مؤقتًا ولا يشير إلى مشكلة صحية خطيرة، فقد يتعرض الإنسان لأيام أو أسابيع من النوم غير المنتظم بسبب ضغط نفسي، أو امتحانات، أو تغير ساعات العمل، أو السفر، أو المرور بمشكلة شخصية، أو حتى بسبب تناول القهوة والمنبهات في أوقات متأخرة من اليوم.

وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الأرق قصير المدى قد يستمر أقل من 3 أشهر، وقد يرتبط بحدث ضاغط أو تغيّر في الحياة اليومية، وفي هذه الحالات، غالبًا ما يعود النوم إلى طبيعته عندما يهدأ السبب المؤقت، خاصة إذا التزم الشخص بعادات نوم صحية مثل تثبيت موعد النوم والاستيقاظ، وتقليل استخدام الهاتف قبل النوم، وتخفيف المنبهات مساءً، وتهيئة غرفة النوم بشكل مريح وهادئ.

لكن حتى في الحالات العابرة، لا ينبغي الاستهانة بالمشكلة إذا بدأت تتكرر بشكل ملحوظ أو تترك أثرًا واضحًا على الطاقة والانتباه خلال النهار.



متى يتحول الأمر إلى مشكلة تستحق القلق؟

تبدأ الحاجة إلى الانتباه الحقيقي عندما يصبح اضطراب النوم متكررًا أو مستمرًا، وليس مجرد ليلة سيئة أو أسبوع مرهق، فإذا كان الشخص يجد صعوبة منتظمة في النوم، أو يستيقظ مرارًا ليلًا، أو يظل متعبًا ومنهكًا في النهار رغم تخصيص وقت كافٍ للنوم، فهنا لا يعود الأمر مجرد عرض عابر.

وتشير مايو كلينك إلى أن زيارة الطبيب تصبح مهمة عندما يجعل الأرق أو مشكلة النوم الشخص غير قادر على أداء أنشطته اليومية بصورة طبيعية، كما تنصح بالتقييم الطبي إذا كان الشخص لا يشعر بالراحة بعد الاستيقاظ أو يعاني من نعاس زائد خلال النهار بشكل متكرر.

بمعنى أوضح، فإن المعيار الأهم ليس فقط عدد الساعات التي ينامها الشخص، بل مدى جودة هذا النوم، ومدى تأثير المشكلة على حياته العملية والنفسية والاجتماعية.



متى تطلب التقييم الطبي دون تأخير؟

يمكن تلخيص الأمر ببساطة: اضطراب النوم يكون غالبًا عرضًا عابرًا عندما يظهر لفترة قصيرة في ظل سبب واضح ومؤقت، ثم يبدأ في التحسن مع زوال السبب، لكنه يحتاج تقييمًا طبيًا عندما يستمر، أو يتكرر، أو يؤثر على الأداء اليومي، أو يرتبط بأعراض لافتة مثل الشخير الشديد، أو الاختناق أثناء النوم، أو النعاس المفرط نهارًا، أو التغيرات النفسية الواضحة.

وتؤكد المصادر الطبية أن استمرار المشكلة وتأثيرها على الأنشطة اليومية هو معيار مهم لعدم تأجيل طلب المساعدة.

في النهاية، النوم ليس رفاهية، بل وظيفة أساسية لا تقل أهمية عن الغذاء والحركة. وأي خلل مستمر فيه يستحق الانتباه، لأن جودة النوم تنعكس مباشرة على جودة الحياة كلها.