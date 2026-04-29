إلهام أبو الفتح
محافظات

تعاني من اضطرابات نفسية.. ريهام متغيبة عن منزلها بالحسينية وأسرتها تطلب مساعدة أهل الخير

وسام مختار

تغيبت فتاة تدعى ريهام حسن محمد إبراهيم عن منزلها في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ولم تفلح محاولات أسرتها في العثور عليها لدى أقاربهم أو أصدقائها أو بمنطقة سكنهم.

وقال والدها، في الرسالة التي بعث بها لموقع “صدى البلد”: “تغيبت ابنتى ريهام، والتى تعاني من مرض نفسي “اضطراب نفسي” عن منزلها بمركز الحسينية محافظة الشرقية، فى ظروف غامضة وذلك منذ يوم 26 أبريل 2026، وكانت ترتدي عباءة سمراء الون وموبايلها مقفول ومحدش عارف يوصلها".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجدها، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى بنتى الغائبة نور عينى وأغلى من حياتى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو أختكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على أيديكم، أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كاد قلبها ينفطر على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الرقم

01096696637 

ويعمل موقع “صدى البلد” دائمًا على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

الكويت: عودة الجهات الحكومية بقوة العمل كاملة اعتبارا من الأحد المقبل

الكويت: عودة الجهات الحكومية بقوة العمل كاملة اعتبارا من الأحد المقبل

الإمارات

بالتعاون مع البحرين.. الإمارات تعلن القبض على عصابة دولية لتجارة المخدرات

الاتحاد الأوروبي يخصص 175 ألف يورو لتعزيز جهود الوقاية من الحصبة في بنجلاديش

الاتحاد الأوروبي يخصص 175 ألف يورو لتعزيز جهود الوقاية من الحصبة في بنجلاديش

بالصور

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد