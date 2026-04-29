تعاني من اضطرابات نفسية.. ريهام متغيبة عن منزلها بالحسينية وأسرتها تطلب مساعدة أهل الخير

تغيبت فتاة تدعى ريهام حسن محمد إبراهيم عن منزلها في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ولم تفلح محاولات أسرتها في العثور عليها لدى أقاربهم أو أصدقائها أو بمنطقة سكنهم.

وقال والدها، في الرسالة التي بعث بها لموقع “صدى البلد”: “تغيبت ابنتى ريهام، والتى تعاني من مرض نفسي “اضطراب نفسي” عن منزلها بمركز الحسينية محافظة الشرقية، فى ظروف غامضة وذلك منذ يوم 26 أبريل 2026، وكانت ترتدي عباءة سمراء الون وموبايلها مقفول ومحدش عارف يوصلها".

وأضاف: "بعد العناء والبحث لم أجدها، فلجأت إلى أصحاب القلوب الرحيمة داعيا الله عز وجل أن يقفوا بجانبي فى بنتى الغائبة نور عينى وأغلى من حياتى".

واستطرد: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو أختكم، بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على أيديكم، أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال أسرتها التى كاد قلبها ينفطر على غيابها”.

وطالب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الرقم

01096696637

