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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الحديث عن تحقيق أول فوز للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026 يمثل مسؤولية كبيرة، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم خلال البطولة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة منتخب بلجيكا، تلقى حسام حسن سؤالًا بشأن إمكانية الوعد بتحقيق أول انتصار لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليرد قائلًا: "الوعد مسؤولية، ولكن أوعد الجميع ببذل قصارى جهدنا".

وأضاف مدرب الفراعنة أن تقييم المنتخب لا يجب أن يكون بعد مباراة بلجيكا فقط، موضحًا: "أتمنى أن يكون التقييم بعد ثلاث مباريات وليس بعد مباراة بلجيكا".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين، على ملعب لومن فيلد، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا مصر وبلجيكا، في المجموعة السابعة من كأس العالم، رفقة منتخبي نيوزيلندا وإيران.
 

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لمنتخب مصر للفراعنة بطولة كأس العالم منتخب بلجيكا بلجيكا

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