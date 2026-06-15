حسام حسن: لن نعتمد على نجم بعينه.. وهدفنا الوصول للدور المقبل بكأس العالم

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم اكتسب خبرات كبيرة خلال وجوده مع برشلونة، مشيرًا إلى أن شخصيته الكروية تتطور بصورة مميزة، وهو ما يجعله مرشحًا ليكون من العناصر المؤثرة مع ناديه ومنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الفني أن جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم، مهما بلغت قوتها، تدخل المنافسات تحت ضغط كبير، إلا أن منتخب مصر يمتلك طموحات مرتفعة ورسالة واضحة لجميع منافسيه، وهي أنه حضر للمنافسة بقوة وتقديم أداء يليق باسم الكرة المصرية.

وأضاف حسام حسن أن الجماهير المصرية تعشق منتخبها الوطني، مؤكدًا أنه يعدهم ببذل أقصى ما لديه من أجل إسعادهم، وأنه منذ توليه المسؤولية عمل مع الجهاز الفني على بناء منتخب جديد يمتلك عناصر شابة قادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

وأشار إلى أن اختيار اللاعبين لا يعتمد على المهارة الفنية فقط، بل يشمل أيضًا الروح القتالية والانضباط والشخصية، موضحًا أن حمزة عبد الكريم يمتلك جميع مقومات المهاجم الذكي، وأن وجوده في نادٍ كبير مثل برشلونة يؤكد إمكاناته، كما أثنى على زيكو، واصفًا إياه بأنه لاعب موهوب وإيجابي يمثل إضافة حقيقية للمنتخب، مؤكدًا أن العناصر الشابة ستتألق إلى جانب النجوم أصحاب الخبرات مثل محمد صلاح وعمر مرموش.

وشدد المدير الفني على أن مشروعه يهدف إلى تكوين منتخب لا يعتمد على لاعب واحد، بل على مجموعة متكاملة قادرة على الاستمرار لسنوات، موضحًا أن معدل أعمار اللاعبين يمنح المنتخب مستقبلًا واعدًا، وأن العمل الذي بُذل خلال الفترة الماضية لا يقتصر على كأس العالم الحالية، بل يمثل استثمارًا للمستقبل.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد أن الهدف هو التأهل إلى الدور المقبل، مشيرًا إلى أن المنتخب يخوض ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، وأن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية ويطمحون لتحقيق تطلعات الجميع.