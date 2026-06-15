الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع

أكدت الرئاسة الفرنسية حرص باريس على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مجمل أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، المنعقدة في مدينة إيفيان شرق فرنسا، مشددة على أن الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في القمة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

وأضاف مصدر مطلع في قصر الإليزيه - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الاثنين / - أن مصر تلعب دوراً بارزاً خلال مشاركتها في قمة مجموعة السبع، لكونها دولة إفريقية وعربية كبرى، فضلاً عن أنها تقف على مسافة من الصراعات.

وشدد المصدر الرئاسي على أن مصر تضطلع في الوقت ذاته بدور محوري بالنظر إلى ثقلها ومصداقيتها على الساحة الإقليمية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد جلسة عمل على مأدبة غداء مخصصة ضمن "قمة إيفيان" لبحث ملف الشرق الأوسط، تضم قادة مجموعة السبع والشركاء المدعوين، وفي مقدمتهم الرئيس السيسي، موضحاً أن المناقشات لن تقتصر على سبل الخروج من الأزمة الحالية في منطقة الخليج، بل ستمتد لتشمل بقية الأزمات الإقليمية.

وكشف أن فرنسا ستعمل على تقريب وجهات النظر في المواقف داخل مجموعة السبع وخارجها تجاه قضايا الشرق الأوسط، مختتماً تصريحه لـ(أ ش أ) بالقول: "سنحرص كفرنسيين على إثارة قضيتي غزة ولبنان، الذي يشهد حالياً عمليات عسكرية متصاعدة تمثل مصدر قلق بالغ لنا ولعدد من الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه يتبنى موقفاً صارماً وحازماً تجاه هذا الموضوع".