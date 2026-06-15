قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على "الورور" أشهر تاجر مخدرات بالقليوبية
بالأسماء.. الصحة: غلق 27 منشأة طبية غير مرخصة وضبط مخالفات انتحال صفة الممارسة الطبية
الشراء الموحد: توطين صناعة الدواء ساهم في توفير 2 مليار جنيه خلال عام
وسط صرخات وبكاء.. تشييع 6 من جثامين ضحايا حادث ترعة المريوطية لمثواهم الأخير
بطاقة شخصية للأدوية الموجودة بالأسواق.. علي الغمراوي يوضح
الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء
بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
حسام حسن يوجه رسالة للجماهير قبل ضربة البداية أمام بلجيكا
وزير الاستثمار: تنسيق وتكامل حكومي لتحديد القطاعات الأولى بالترويج
هشام ستيت: مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية بأفريقيا
بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئاسة الفرنسية: الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع

الرئاسة الفرنسية لـ (أ ش أ): الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
الرئاسة الفرنسية لـ (أ ش أ): الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في قمة مجموعة السبع
أ ش أ

 أكدت الرئاسة الفرنسية حرص باريس على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في مجمل أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، المنعقدة في مدينة إيفيان شرق فرنسا، مشددة على أن الرئيس السيسي سيكون له صوت مسموع ومؤثر في القمة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

وأضاف مصدر مطلع في قصر الإليزيه - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الاثنين / - أن مصر تلعب دوراً بارزاً خلال مشاركتها في قمة مجموعة السبع، لكونها دولة إفريقية وعربية كبرى، فضلاً عن أنها تقف على مسافة من الصراعات.

وشدد المصدر الرئاسي على أن مصر تضطلع في الوقت ذاته بدور محوري بالنظر إلى ثقلها ومصداقيتها على الساحة الإقليمية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد جلسة عمل على مأدبة غداء مخصصة ضمن "قمة إيفيان" لبحث ملف الشرق الأوسط، تضم قادة مجموعة السبع والشركاء المدعوين، وفي مقدمتهم الرئيس السيسي، موضحاً أن المناقشات لن تقتصر على سبل الخروج من الأزمة الحالية في منطقة الخليج، بل ستمتد لتشمل بقية الأزمات الإقليمية.

وكشف أن فرنسا ستعمل على تقريب وجهات النظر في المواقف داخل مجموعة السبع وخارجها تجاه قضايا الشرق الأوسط، مختتماً تصريحه لـ(أ ش أ) بالقول: "سنحرص كفرنسيين على إثارة قضيتي غزة ولبنان، الذي يشهد حالياً عمليات عسكرية متصاعدة تمثل مصدر قلق بالغ لنا ولعدد من الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه يتبنى موقفاً صارماً وحازماً تجاه هذا الموضوع".

الرئاسة الفرنسية الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال قمة مجموعة السبع G7 مدينة إيفيان شرق فرنسا قضايا الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

لحظة انتشال السيارة

بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ترشيحاتنا

انقاذ الكلب

الراحمون يرحمهم الله.. طبيبة تخطف قلوب الملايين بعد إنقاذ كلب من الموت

القعقاع

سبايدر مان اليمن.. القعقاع كان يطارد الرزق فوق البركان ودفع حياته ثمنا لذلك

حمص بالسجق

طريقة عمل حمص بالسجق.. بأسهل الخطوات

بالصور

طريقة عمل الجمبرى الفاهيتا

الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..
الطريقه عمل الجمبرى الفاهيتا..

عملاء BMW أمام الرصاص والقنابل في تجربة أحدث سياراتها

سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection
سعر BMW 7 Series Protection

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد