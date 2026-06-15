أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة لديها رؤية لتعزيز التعاون مع مختلف الدول من أجل تحقيق التقدم في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري يشهد نموًا ملحوظًا ويحقق معدلات نمو قوية للغاية. وأضاف أن هذا القطاع يمثل أحد المجالات الاستثمارية المهمة، كما أن السوق يمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية.

وتحدث عن نمو سوق الدواء المصري، موضحًا أنه في عام 2025 ارتفع إجمالي حجم السوق إلى 4 مليارات عبوة، بقيمة 422 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة النمو 37%.

ولفت إلى أن معدل النمو المركب وصل إلى 15%، وهو ما يعادل ضعف معدل النمو العالمي، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع يعكس حجم الإنجازات المحققة.

مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في صناعة الدواء

وأضاف خلال النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي، أن مصر أصبحت تحتل المركز 26 عالميًا من حيث حجم المستحضرات الدوائية، بعدما كانت في المركز الـ 30 خلال عام 2024.

وأوضح أن هناك أهدافًا استراتيجية بحلول عام 2030 للوصول إلى قائمة أفضل 20 دولة عالميًا في هذا المجال، وذلك من خلال دعم الابتكار، وتطوير صناعة الدواء، وتوفير العلاجات الحديثة.

وفي وقت سابق أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن مصر تحرص على أن تكون شريكا فاعلا في تعزيز القدرات الصحية في أفريقي.

وأوضح هذا المؤتمر يأتي في وقت تتعاظم فيه أهمية الأمن الصحي، وأن مصر لديها رؤية طموحة تضع صحة المواطنين ضمن الأولويات، وأن الهيئة تعمل على تلبية احتياجات الدولة، وتسهم في تطوير الصناعات الطبية، كما تضع رؤية للتعامل مع المتغيرات والتحديات المختلفة.

ولفت إلى أنه في النسخة الماضية تم الاحتفال بإنتاج أجهزة الموجات فوق الصوتية وأجهزة التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أنه في الدورة الحالية يتم تصنيع أجهزة الرنين المغناطيسي للمرة الأولى في المنطقة وأفريقيا، إلى جانب تصنيع أجهزة للعيون والأسنان وأجهزة جراحات المسالك البولية.

مليار جنيه وفرة

وأشار إلى أن الدولة تتخذ خطوات جادة لتوطين المواد الخام الخاصة بالأدوية، وأن ذلك حقق وفرًا اقتصاديًا يُقدَّر بنحو مليار جنيه خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الجهود على الاقتصاد.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الي مركز المنارة لافتتاح أعمال النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري .

ويشارك في المؤتمر وزراء الصحة الأفارقة وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي الشركات العالمية العاملة في قطاع الرعاية الصحية.



ويُعد المؤتمر أكبر منصة صحية واستثمارية في القارة الإفريقية، حيث يجمع نخبة من صناع القرار وقادة القطاع الطبي وممثلي المؤسسات الدولية والشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والتكنولوجيا الصحية، لبحث سبل تطوير المنظومة الصحية وتعزيز التعاون بين دول القارة.

و يعكس المؤتمر الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية بالقارة، وتعزيز التكامل الصحي بين الدول الإفريقية، و ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية والخدمات الطبية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم مسار الأمن الصحي الإفريقي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، إلى جانب مناقشة أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والابتكار الصحي، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



