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بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالأرقام.. التاريخ ينتصر لـ مصر أمام بلجيكا قبل موقعة اليوم بكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026 ، حيث يواجه منافسه بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى منتخب مصر للخروج بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة أمام بلجيكا، للحفاظ على حظوظ التأهل لدور الـ 32 من كأس العالم لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا 

ويصادف منتخب مصر تفوقه التاريخي على بلجيكا بعد لعب 5 مباريات على مدار التاريخ، حيث حقق الفراعنة الفوز في 4 مناسبات وفاز بلجيكا في لقاء وحيد.

البداية كانت في ودية عام 1920 وحينها فاز منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 4-2 وتكرر انتصار الفراعنة في اللقاء الودي لعام 1999 بنتيجة 1-0 

وفي القاهرة فاز الفراعنة على بلجيكا وديا عام 2005 بنتيجة 4-0 بينما كان الانتصار الوحيد لبلجيكا في 2018 وديا بنتيجة 3-0.

وكانت أخر مواجهة بينهم وديا في 2022 وحينها حقق الفراعنة الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب لومن فيلد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين منتخبين يمتلكان عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات الدولية، مما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا منذ صافرة البداية.

وتضم المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي مصر وبلجيكا، منتخبي إيران ونيوزيلندا، وهو ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.
 

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