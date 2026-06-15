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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل بلجيكا المتوقع أمام مصر اليوم في كأس العالم

منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
رباب الهواري

يفتتح منتخب بلجيكا مشواره في بطولة كأس العالم لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي نظيره منتخب مصر في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين الساعيين لتحقيق بداية مثالية في البطولة.


وتقام المباراة على ملعب لومن فيلد، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين منتخبين يمتلكان عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات الدولية، مما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا منذ صافرة البداية.
وتضم المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي مصر وبلجيكا، منتخبي إيران ونيوزيلندا، وهو ما يزيد من أهمية حصد النقاط الثلاث في الجولة الافتتاحية، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.
ويعتمد المنتخب البلجيكي على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم جيريمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي، الذي يتميز بسرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة وصناعة الفارق في الثلث الهجومي، إلى جانب دوره المؤثر في صناعة الفرص وتهديد دفاعات المنافسين.


كما يعول المدير الفني رودي جارسيا على خبرة لاعب الوسط كيفين دي بروين في قيادة خط الوسط وصناعة اللعب، بالإضافة إلى الحارس تيبو كورتوا الذي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية مرمى المنتخب بفضل خبراته الكبيرة ومستواه المميز.
التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجوي، آرثر تياتي، ماكسيم دي كويبر.
خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس.
خط الوسط الهجومي: لياندرو تروسارد، كيفين دي بروين، جيريمي دوكو.
خط الهجوم: روميلو لوكاكو.


ويدخل المنتخب البلجيكي المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة، بينما يتطلع منتخب مصر إلى تقديم بداية قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة وندية طوال دقائق.

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