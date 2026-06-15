تعرض الإعلامية الكويتية مي العيدان لوعكة صحية..تفاصيل

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ونٌقلت على إثرها للمستشفى، حيث تخضع حاليًا للإجراءات الطبية اللازمة لعلاج الجفاف وهبوط الدورة الدموية.

وقالت مي العيدان، عبر حسابها بـ انستجرام: الحمد لله من المسرح ما مداني أروح البيت، جم ساعة وسيدة بالإسعاف للمستشفى والدكتور يبشرني هبوط حاد بالدورة الدموية وجفاف حاد بالجسم واحتمال دخول مستشفى يومين.

وأضافت مي العيدان: ورب الكعبة أحس عروقي اتعورني من الجفاف وودي أصرخ من العوار والألم مو قادرة.



وكانت قد علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على تشبيه الجمهور لها بالفنانة ليلى علوي، حيث قالت فيديو عبر فيديو بـ انستجرام: ذبحوني يشبهوني في ليلى علوي.. ما أحس فيه شبه.. ليلى علوي أجمل بكثير.. بالعكس أتمنى أوصل لعمرها بهذا الجمال.

ومن جهة اخري ، قد وجهت في السنوات الماضية سارة، ابنة الفنان أحمد بدير، الشكر للقضاء الكويتي بعدما قضت المحكمة بتأييد تغريم الإعلامية الكويتية مي العيدان 4200 دينار كويتي بتهمة الإساءة إلى بدير، حيث كتبت ابنة أحمد بدير عبر حسابها بموقع فيسبوك: في يوم من الأيام لا بيا ولا عليا اتفاجأت ببوست مهين تم فيه استخدام صورتي للإساءة لأبويا بطريقة فيها قلة ذوق وتنمر وقلة أخلاق، وساعتها قلت مش هسكت وهاخد حقي، وأنتي طلعتي كملتي واتريقتي أكتر لما عرفتي أننا أخدنا إجراء قانوني وقولتي بالحرف "ما بيطلع معه شي".