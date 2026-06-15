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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

ياسين العياري
ياسين العياري
رباب الهواري

شهدت مواجهة منتخب تونس أمام منتخب السويد في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم لحظة استثنائية، بعدما تمكن اللاعب صاحب الأصول التونسية ياسين العياري من تسجيل هدف التقدم للمنتخب السويدي في الدقائق الأولى من اللقاء.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية ومتقنة أطلقها العياري من خارج منطقة الجزاء، لتستقر الكرة داخل الشباك، مانحًا منتخب السويد أفضلية مبكرة في المباراة، وسط دهشة الجماهير التي تابعت المواجهة.

احترام للجذور رغم فرحة التسجيل

ورغم أهمية الهدف الذي سجله في بطولة بحجم كأس العالم، فإن ياسين العياري اختار عدم الاحتفال، في مشهد نال احترام الكثيرين. وجاء هذا التصرف تقديرًا لمشاعر الجماهير التونسية واعتزازًا بجذوره العائلية، إذ تعود أصول والده إلى تونس، وهو ما جعل اللاعب يفضل التعبير عن احترامه لبلد والده بدلاً من الاحتفال بالهدف.

رحلة اختيار المنتخب

وكان ياسين العياري قد تلقى في وقت سابق اهتمامًا من الاتحاد التونسي لكرة القدم من أجل تمثيل منتخب تونس، خاصة في ظل امتلاكه الجنسية التي تؤهله لذلك، إلا أنه حسم قراره بتمثيل منتخب السويد، البلد الذي وُلد ونشأ فيه.

وجاء هذا القرار استجابة لرغبة والده، الذي رأى أن تمثيل السويد يعد نوعًا من رد الجميل للدولة التي احتضنت الأسرة ووفرت لها فرصة الاستقرار، مؤكدًا أن الوفاء للبلد الذي نشأ فيه نجله يمثل أولوية بالنسبة للعائلة.

لحظة مؤثرة في كأس العالم

هدف ياسين العياري لم يكن مجرد هدف منح السويد التقدم، بل حمل في طياته قصة إنسانية تجمع بين الانتماء للجذور والوفاء لبلد الميلاد. وبين فرحة تسجيل هدف في أكبر بطولة كروية في العالم، واحترامه لبلد أصوله، قدم اللاعب نموذجًا يعكس القيم الرياضية والإنسانية، لتصبح لقطته واحدة من أبرز مشاهد المباراة

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