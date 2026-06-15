شوط أول سلبي بين كوت ديفوار والإكوادور في كأس العالم 2026

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخبي كوت ديفوار والإكوادور ضمن افتتاح مشوارهما في بطولة كأس العالم 2026 على ملعب مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وذلك في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة.

شهدت بداية اللقاء ضغطا مبكرا من جانب منتخب الإكوادور، حيث حاول مويسيس كايسيدو إيجاد مساحة للتسديد من خارج منطقة الجزاء لكن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى. وفي الدقيقة الرابعة أعلن الحكم خطأ بعد تدخل قوي من فرانك كيسيه على أحد لاعبي الإكوادور.

وتواصل اللعب بمحاولة ألان ميندا تمرير كرة خطيرة داخل الدفاع لكن المدافعين نجحوا في إيقافها. وفي الدقيقة الثامنة ارتكب إينير فالنسيا مخالفة قوية ضد لاعب كوت ديفوار. وفي الدقيقة الحادية عشرة سدد فالنسيا كرة قوية علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة راوغ جون ييبواه الدفاع وسدد كرة خطيرة مرت بجوار القائم. وبعدها انفرد بازومانا توري بالحارس لكنه سدد كرة ضعيفة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين سدد ييبواه كرة قوية ارتدت من العارضة. وفي الدقيقة الثامنة والعشرين أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه سيكو فوفانا نتيجة تدخل قوي.

وتواصل الضغط من الإكوادور عبر ألان ميندا الذي سدد كرة ارتدت من العارضة مجددا. وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين اقترب نيكولاس بيبي من التسجيل لكن تدخل دفاعي حاسم أنقذ الموقف.

ثم حصل جويلا دوي على بطاقة صفراء بعد مخالفة قوية. وفي الدقائق الأخيرة حاول الفريقان تسجيل هدف التقدم لكن التنظيم الدفاعي حال دون ذلك، واستمر اللعب حتى الوقت بدل الضائع الذي قدر بأربع دقائق دون فرص إضافية.

لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين المنتخبين مع أداء متوازن وفرص مهدرة من الطرفين وإيقاع سريع في معظم فترات اللعب وسط صراع بدني واضح في وسط الميدان ومحاولات هجومية متكررة لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة الحاسمة رغم تألق حراس المرمى في بعض اللقطات المهمة مما يجعل المواجهة مفتوحة في الشوط الثاني المنتظر حيث يتوقع استمرار الندية بين الفريقين حتى صافرة النهاية مع رغبة في حسم اللقاء مبكرا