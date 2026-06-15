التشكيل الرسمي لقمة تونس والسويد في كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني لمنتخب تونس، صبري لاموشي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب السويد، وذلك على أرضية ملعب بي بي في إيه بمدينة مونتيري في المكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتأتي هذه المباراة ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، وهي مجموعة تُصنف بأنها قوية ومتوازنة، ما يزيد من أهمية البداية بالنسبة للطرفين في سباق التأهل للدور التالي.

يدخل المنتخب التونسي اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المجموعة، معتمدًا على مزيج من الخبرة والشباب في تشكيلته الأساسية، في مواجهة منتخب سويدي يتميز بالقوة البدنية والتنظيم الدفاعي والسرعة في التحولات الهجومية.

تشكيل منتخب تونس أمام السويد

حراسة المرمى: عبد المهيب الشامخ.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، عمر الرقيق، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: يان فاليري، علي العابدي، راني خضيرة، إلياس السخيري.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، أنيس بن سليمان، إلياس سعد.

تشكيل منتخب السويد أمام تونس

حراسة المرمى: كريستوفر نوردفيلدت.

خط الدفاع: جوستاف لاجربيلكي، فيكتور ليندلوف، إيساك هين، جابرييل جودموندسون.

خط الوسط: ألكسندر بيرنهاردسون، بنيامين نيجرين، يسبر كارلستروم، ياسين عياري.

خط الهجوم: ألكسندر إيساك، فيكتور جيوكيريس.

وتشهد المواجهة ترقبًا كبيرًا من الجماهير نظرًا لقوة عناصر المنتخبين، حيث يسعى كل طرف إلى فرض أسلوبه مبكرًا وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوار المونديال، مما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات منذ دقائقها الأولى