كوت ديفوار تحسم مواجهة الإكوادور بهدف في اللحظات الأخيرة بكأس العالم 2026

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ثمينًا على نظيره الإكوادوري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفريق الإيفواري أول ثلاث نقاط له في بداية مشواره.

وجاء هدف المباراة الوحيد في اللحظات الأخيرة من زمن اللقاء، بعدما تمكن اللاعب أماد ديالو من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة التسعين، ليمنح منتخب بلاده انتصارًا مهمًا بعد مواجهة قوية اتسمت بالندية والإثارة حتى صافرة النهاية.

وشهدت بداية المباراة تفوقًا نسبيًا للمنتخب الإكوادوري الذي ضغط منذ الدقائق الأولى، وهدد مرمى كوت ديفوار في أكثر من مناسبة، حيث سدد مويسيس كايسيدو كرة خطيرة مرت خارج المرمى بقليل، قبل أن يهدر إينير فالنسيا فرصة محققة بعدما أطلق تسديدة علت العارضة رغم موقعه المناسب.

واستمر الضغط الإكوادوري خلال الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل عندما ارتدت تسديدة قوية من أحد لاعبيه من العارضة في الدقيقة الرابعة والعشرين، في فرصة كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء مبكرًا.

في المقابل، اعتمد منتخب كوت ديفوار على الهجمات المرتدة، ونجح في خلق فرص خطيرة أبرزها انفراد لم يُستغل بالشكل المطلوب، إضافة إلى تسديدة قوية كادت أن تهز الشباك لولا تدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة.

وشهدت المباراة صراعًا بدنيًا قويًا بين لاعبي الفريقين، ما أدى إلى إشهار عدد من البطاقات الصفراء نتيجة الالتحامات المتكررة والتدخلات القوية، في ظل رغبة كل فريق في فرض سيطرته على مجريات اللعب.

وفي النهاية، تمكن المنتخب الإيفواري من استغلال إحدى الفرص المتأخرة ليحسم المواجهة لصالحه، محققًا بداية مثالية في مشواره بالمونديال، بينما خرج المنتخب الإكوادوري بخيبة أمل رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال اللقاء.