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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين العياري يهز شباك تونس بهدف صاروخي ويمنح السويد الأفضلية

منتخب السويد
منتخب السويد
رباب الهواري

افتتح المنتخب السويدي التسجيل في مواجهته أمام منتخب تونس، بعدما نجح ياسين العياري، صاحب الأصول التونسية والحامل للجنسية السويدية، في إحراز الهدف الأول خلال المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء هدف التقدم للمنتخب السويدي في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، بعدما أطلق ياسين العياري تسديدة قوية ومباغتة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الشباك، ليمنح منتخب بلاده بداية مثالية في واحدة من أبرز مباريات المجموعة.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة إيقاعًا سريعًا بين المنتخبين، حيث حاول منتخب تونس فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب والاعتماد على التمريرات القصيرة لبناء الهجمات، إلا أن المنتخب السويدي استغل أولى فرصه الحقيقية ونجح في ترجمتها إلى هدف مبكر أربك حسابات المنتخب التونسي.

وأظهر ياسين العياري ثقة كبيرة خلال تنفيذ الهجمة، إذ استغل المساحة المتاحة أمامه وسدد كرة قوية لم يتمكن حارس مرمى تونس من التصدي لها، لتسكن الزاوية البعيدة وسط فرحة كبيرة من لاعبي المنتخب السويدي.

ويحمل الهدف أهمية خاصة للاعب، نظرًا لكونه ينحدر من أصول تونسية، إلا أنه اختار تمثيل المنتخب السويدي على المستوى الدولي، ليجد نفسه يسجل في شباك منتخب بلد أصوله خلال أولى مباريات الفريقين في البطولة.

ويأمل المنتخب السويدي في استثمار هذا التقدم المبكر لتعزيز فرصه في حصد النقاط الثلاث، بينما يسعى منتخب تونس إلى استعادة توازنه سريعًا والعودة إلى أجواء اللقاء من خلال تكثيف الهجمات والبحث عن هدف التعادل قبل نهاية المباراة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة في سباق التأهل عن المجموعة، خاصة أنها تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، ما يجعل كل نقطة ذات قيمة كبيرة في مشوار المنافسة نحو بلوغ الدور التالي من البطولة.

منتخب تونس كأس العالم منتخب السويد اخبار الرياضة

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