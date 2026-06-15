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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الكيلو بـ 70 جنيه..أسعار الفراخ والبيض اليوم الأثنين

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم استقراراً ملحوظاً بالأسواق، في ظل الانخفاض الأخير الذي تشهده أسعار الفراخ وأسعار البيض نتيجة زيادة الإنتاج بنسبة40%، وقد وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 60 جنيهاً في بورصة الدواجن اليوم الأثنين 15 يونيو.

البلدي يسجل 120 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الاربعاء - الجمهورية الجديدة الاخباري

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، في بورصة الدواجن نحو 60 جنيها، فيما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك من 70 إلى 80 جنيها

سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو صدور البانيه اليوم مابين 200 إلى220 في الأسواق حسب المنطقة السكنية . 

أسعار الفراخ الساسو

وصلت أسعار الفراخ الساسو اليوم إلى 95 جنيها، فيما يتراوح سعرها في الأسواق المحلية بين 110 إلى 115 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم بجميع أنواعها ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء واسعار البيض

سعر كيلو الفراخ البلدي

وتسجل أسعار الفراخ البلدي ما بين 119 و120 جنيها، فيما يتراوح سعرها في محلات بيع الدواجن بين 125 و130 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات

وصلت أسعار الفراخ الأمهات إلى 55 جنيها في بورصة الدواجن، فيما يصل متوسط سعرها في الأسواق ما بين 60 و65 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء اليوم بكام؟

 

أسعار البيض اليوم الأثنين

 

سعر طبق البيض الأبيض

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزارع ما بين 60 و65 جنيهًا، بينما تُباع في الأسواق للمستهلك بمبلغ تراوح بين 70 و80 جنيها

سعر طبق البيض الأحمر 

تُباع كرتونة البيض الأحمر في المزارع بنحو 67 جنيها، بينما تراوح سعرها بين 77 و100 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر طبق البيض البلدي

وفيما يخص سعر كرتونة البيض البلدي فقد تراوح سعرها داخل المزارع ما بين 80 و81 جنيهًا، بينما سجل سعرها للمستهلك في الأسواق بين 115 و125 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين

كتكوت هجين: من 8 إلى 9 جنيهات.

كتكوت بلدي: من 6 إلى 6.5 جنيه.

كتكوت جيل ثاني: من 9 إلى 10 جنيهات.

كتكوت روزي بيور: من 9 إلى 10جنيهات.

كتكوت الشركات: من 14 إلى 22 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان: من 6 إلى 6.5 جنيه.

كتكوت ساسو بيور: من 9 إلى 10 جنيهات.

كتكوت ساسو: من 8 إلى 9 جنيهات.

3 أطباق بيض بـ 200 جنيه

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض من السلع المرنة والتي يحدد سعرها بالعرض والطلب، وأن خلال الفترة الأخيرة هناك اقبال كبير من المواطنين على الشراء، وأن هناك عروض على البيض، فيتم عرض الـ 3 أطباق بـ 200 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتج خلال هذه الفترة يتعرض للخسارة، وأنه في حالة عدم الحفاظ على المنتج سيخرج من المنظومة وسترتفع الأسعار.

انخفاض أسعار البيض

ولفت إلى أن أسعار البيض تنخفض في حالة وفرة المعروض منها بالأسواق، وترتفع في حالة انخفاض المعروض بالأسواق.

ولفت إلى أن سبب انخفاض أسعار البيض خلال هذه الفترة يرجع إلى أن الإنتاج أعلى من الاحتياج بنسبة 40%، أي أن هناك فائضًا كبيرًا من البيض بالأسواق، وأن المستهلك في هذه الفترة سعيد بهذه الانخفاضات والهبوط الكبير بالأسعار.

وأشار إلى أن المنتجين خلال هذه الفترة يعانون من الخسائر، وأنهم يصرخون بسبب هذه الأسعار، وأن هذه الانخفاضات قد تتسبب في خروج عدد من المنتجين من الدورة الإنتاجية.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر البيض اليوم سعر البانيه اليوم اسعار الكتاكيت اليوم

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