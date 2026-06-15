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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 أطباق بـ 200 جنيه..شعبة البيض تعلن مفاجأة للمواطنين

البيض
البيض
البهى عمرو

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن البيض من السلع المرنة والتي يحدد سعرها بالعرض والطلب، وأن خلال الفترة الأخيرة هناك اقبال كبير من المواطنين على الشراء، وأن هناك عروض على البيض، فيتم عرض الـ 3 أطباق بـ 200 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتج خلال هذه الفترة يتعرض للخسارة، وأنه في حالة عدم الحفاظ على المنتج سيخرج من المنظومة وسترتفع الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار البيض تنخفض في حالة وفرة المعروض منها بالأسواق، وترتفع في حالة انخفاض المعروض بالأسواق.

ولفت إلى أن سبب انخفاض أسعار البيض خلال هذه الفترة يرجع إلى أن الإنتاج أعلى من الاحتياج بنسبة 40%، أي أن هناك فائضًا كبيرًا من البيض بالأسواق، وأن المستهلك في هذه الفترة سعيد بهذه الانخفاضات والهبوط الكبير بالأسعار.

وأشار إلى أن المنتجين خلال هذه الفترة يعانون من الخسائر، وأنهم يصرخون بسبب هذه الأسعار، وأن هذه الانخفاضات قد تتسبب في خروج عدد من المنتجين من الدورة الإنتاجية.

وأوضح أن الجميع يسعى إلى توفير سلع بأسعار مخفضة، وفي الوقت نفسه فإن المنتج مستثمر، ففي حالة تعرضه للخسارة سيخرج من المنظومة، وسيكون هناك قلة في الإنتاج.

وأضاف رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من البيض خلال عام 2025، وبعد ذلك تم فتح باب التصدير.

وأضاف أن الدولة، بالتعاون مع الشعبة ووزارة الزراعة، تعاملت مع الأزمة التي شهدها القطاع خلال عامي 2022 و2023 بسبب أزمة الدولار وعدم توافر الأعلاف، والتي تسببت في خروج نحو 60% من المنتجين من المنظومة.

بيض المائدة شعبة بيض المائدة منتجي الدواجن الدواجن البيض

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